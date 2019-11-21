Чем россияне заменяют Египет

В ноябре 2015 года Россия приостановила авиасообщение с Египтом. С тех пор россияне ищут себе альтернативы в виде жарких стран. Египет нравился туристам благодаря сервису, теплой погоде в любое время года и цене. "Рамблер" рассказывает, какие есть альтернативные направления.

ОАЭ

В последнее время в эту арабскую страну прибывает все больше россиян. Появляются они там с ноября по март с завидной периодичностью. Большое количество чартеров подтверждают, что на это направление есть большой спрос. Конечно, цена там выше, чем в Египте, но сервис лучше, а все местные уже начинают учить русский, чтобы контактировать с туристами. В этой стране тепло круглый год: температура комфортная с октября по март.

Тайланд

Раньше эта азиатская страна считалась роскошью из-за дальнего и дорогого перелета. Сейчас авиакомпании пустили регулярные рейсы и чартеры, так как это направление набирает обороты. Круглогодичное теплое море, экзотические фрукты и своеобразная культура привлекают россиян. Сезон начинается в начале декабря, а заканчивается в конце февраля. Молодежь выбирает крупные города и курорты, где есть много баров и клубов, а для семей с детьми подойдут тихие белоснежные пляжи.

Вьетнам

Это государство привлекает туристов не только своим приятным климатом зимой, но и историей, а также архитектурой. Как и в Тайланде, здесь можно дешево купить экзотических фруктов, которые редко возят в Россию. Однако эта страна не очень подойдет для семей с маленькими детьми — из-за климата, насекомых и еды. Дело в том, что во Вьетнаме практически невозможно найти пищу без приправ и специй. Для родителей есть один выход — селится в отели, которые предоставляют питание для малышей.