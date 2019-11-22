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Ростуризм: электронные визы помогут увеличить турпоток из Китая 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Ростуризм: электронные визы увеличат турпоток из Китая
Фото: РИА Новости
Введение электронных виз на территории всей России поможет увеличить в процентном соотношении качество туристического потока из Китая, привлекая состоятельных индивидуальных туристов, которые не пользуются коллективными визами, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Выступая на форуме "Россия зовет!", она напомнила, что президентом РФ Владимиром Путиным уже принято решение о введении с 1 января 2021 года электронных виз на территории всей страны.
"Это результат работы огромного количества вовлеченных министерств и ведомств. В этом смысле 2021 год станет историческим, когда мы сможем по электронной визе принять иностранных туристов из очень большого количества стран по всему миру",
— сказала Догузова.
При этом руководитель ведомства обратила внимание на то, что богатые китайские туристы, которые тратят много денег на оплату услуг, не ездят по групповой визе.
"Именно электронная виза очень поможет нам выйти на богатого китайского туриста. Я надеюсь, что с 1 января 2021 года у нас в процентном соотношении вырастет качество туристического потока",
— прокомментировала ситуацию она.
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Теги:
Новости путешествий , Зарина Догузова , Владимир Путин , Ростуризм
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