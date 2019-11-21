Россияне рассказали, купят ли туры в черную пятницу

Путешественники рассказали, планируют ли покупать туры в «черную пятницу»

Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, планируют ли приобретать путевки в день распродаж — "черную пятницу", которая пройдет 29 ноября, сообщает Ostrovok.

Аналитики сервиса провели исследование среди 1500 пользователей соцсетей и выяснили, что треть из них ожидают скидок от отелей, авиакомпаний и сервисов бронирования. Туристы планируют потратить деньги на покупку билетов, путевок и номеров в отелях.

Женщины заинтересованы в приобретении турпродуктов по спецценам больше, чем мужчины: более трети респонденток наметили покупку авиабилетов со скидкой (32%). Среди мужчин о таком намерении сообщила четверть опрошенных (25%).

Еще 19% путешественников рассказали, что хотят забронировать по акции и авиабилет, и номер в отеле. Среди них 22% женщин и 15% мужчин.

Приобрести готовый тур со скидкой хотели бы 18% пользователей, причем и тут женщин оказалось чуть больше, чем мужчин (19% и 17% соответственно).

Около 8% респондентов планируют воспользоваться акционными предложениями и забронировать по более выгодной цене номер в отеле.

6% опрошенных хотят приобрести билеты на поезда, реже — билеты на экскурсии. Еще 3% пользователей отложили средства на покупку прочих сопутствующих товаров и услуг для путешествий (туристических страховок, сим-карт).