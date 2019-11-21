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Путешественники рассказали, планируют ли покупать туры в «черную пятницу» 

РИА Новости 5 часов назад
Россияне рассказали, купят ли туры в черную пятницу
Фото: РИА Новости
Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, планируют ли приобретать путевки в день распродаж — "черную пятницу", которая пройдет 29 ноября, сообщает Ostrovok.
Аналитики сервиса провели исследование среди 1500 пользователей соцсетей и выяснили, что треть из них ожидают скидок от отелей, авиакомпаний и сервисов бронирования. Туристы планируют потратить деньги на покупку билетов, путевок и номеров в отелях.
Женщины заинтересованы в приобретении турпродуктов по спецценам больше, чем мужчины: более трети респонденток наметили покупку авиабилетов со скидкой (32%). Среди мужчин о таком намерении сообщила четверть опрошенных (25%).
Еще 19% путешественников рассказали, что хотят забронировать по акции и авиабилет, и номер в отеле. Среди них 22% женщин и 15% мужчин.
Приобрести готовый тур со скидкой хотели бы 18% пользователей, причем и тут женщин оказалось чуть больше, чем мужчин (19% и 17% соответственно).
Около 8% респондентов планируют воспользоваться акционными предложениями и забронировать по более выгодной цене номер в отеле.
6% опрошенных хотят приобрести билеты на поезда, реже — билеты на экскурсии. Еще 3% пользователей отложили средства на покупку прочих сопутствующих товаров и услуг для путешествий (туристических страховок, сим-карт).
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