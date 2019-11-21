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Чем плацкарт лучше купе 

Рамблер 2 часа назад
Если говорить о путешествии на поезде, то место в вагоне купе будет гораздо комфортнее, чем в плацкарте. Однако и у "открытых" спальных вагонов есть свои плюсы. "Рамблер" выяснил, чем купе уступает плацкарту.
Несомненным преимуществом будет цена. Чаще всего места в плацкартных вагонах продаются в два раза дешевле, чем в купе. Это обусловлено всеобщим мнением о том, что закрытые вагоны комфортнее. Конечно, если вам предстоит провести в поезде более суток, лучше выбирать купе. Однако в случае, если вы часто передвигаетесь по стране на небольшие расстояния, рассмотрите плацкарт. Он не так страшен, как кажется, а еще сэкономит ваши деньги.
Плацкартный вагон считается безопасным местом для тех, кто путешествует в одиночку. Если человек поселится в купе с незнакомцами, он будет чувствовать себя неловко, ведь в закрытом пространстве может произойти все, что угодно. Кроме того, если попутчиками оказались воры, им проще утащить что-то, когда они находятся в закрытом пространстве, чем в плацкарте, где со всех сторон они окружены людьми.
Открытые вагоны со спальными местами уступают по комфорту, но в некоторых случаях это совсем не так. У высоких людей есть проблемы с ограниченным пространством, так как им приходится сгибать свои ноги. В плацкарте также больше свежего воздуха, чем в закрытом купе, а еще не надо ругаться со своими попутчиками, которые не выключают свет.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий , Видео
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