Чем плацкарт лучше купе

Если говорить о путешествии на поезде, то место в вагоне купе будет гораздо комфортнее, чем в плацкарте. Однако и у "открытых" спальных вагонов есть свои плюсы. "Рамблер" выяснил, чем купе уступает плацкарту.

Несомненным преимуществом будет цена. Чаще всего места в плацкартных вагонах продаются в два раза дешевле, чем в купе. Это обусловлено всеобщим мнением о том, что закрытые вагоны комфортнее. Конечно, если вам предстоит провести в поезде более суток, лучше выбирать купе. Однако в случае, если вы часто передвигаетесь по стране на небольшие расстояния, рассмотрите плацкарт. Он не так страшен, как кажется, а еще сэкономит ваши деньги.

Плацкартный вагон считается безопасным местом для тех, кто путешествует в одиночку. Если человек поселится в купе с незнакомцами, он будет чувствовать себя неловко, ведь в закрытом пространстве может произойти все, что угодно. Кроме того, если попутчиками оказались воры, им проще утащить что-то, когда они находятся в закрытом пространстве, чем в плацкарте, где со всех сторон они окружены людьми.

Открытые вагоны со спальными местами уступают по комфорту, но в некоторых случаях это совсем не так. У высоких людей есть проблемы с ограниченным пространством, так как им приходится сгибать свои ноги. В плацкарте также больше свежего воздуха, чем в закрытом купе, а еще не надо ругаться со своими попутчиками, которые не выключают свет.