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Пассажир прикинулся пилотом ради мест в самолете
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Пассажир прикинулся пилотом ради комфортных мест в самолете 

Lenta.ru 3 часа назад
Пассажир прикинулся пилотом ради комфортных мест
Фото: @ANI
48-летний Раджан Махбубани (Rajan Mahbubani) оделся в униформу пилота авиакомпании Lufthansa для того, чтобы не стоять в очередях на паспортном контроле и на досмотре в аэропорту. Об этом сообщает The Hindustan Times.
Мужчина собирался сесть на рейс авиакомпании Air Asia из Дели в Калькутту. Однако главный офицер по безопасности компании Lufthansa в международном аэропорту имени Индиры Ганди заметил Махбубани и передал полиции сообщение о подозрительном пассажире в форме командира воздушного судна (КВС) немецкой авиакомпании. Полицейские задержали фейкового пилота.
«У этого человека было поддельное удостоверение КВС, которое он использовал для получения привилегий в аэропортах»,
— заявил офицер по безопасности.
В ходе допроса в полиции Махбубани признался, что получил удостоверение пилота Lufthansa в Бангкоке, Таиланд, во время съемок фильма об авиации. По его словам, он неоднократно одевался в униформу различных профессий и снимал видео, которые затем выкладывал на платформе TikTok.
Мужчина охарактеризовал себя как часто летающего пассажира и признался, что постоянно использовал поддельное удостоверение для доступа к залам ожидания для членов экипажа, быстрому проходу паспортного контроля и более комфортным местам в салоне.
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Теги:
Новости путешествий , Lufthansa
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