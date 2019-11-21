Российские поезда оснастят быстрым интернетом

Российские поезда и самолеты оснастят быстрым интернетом

Российские поезда и самолета планируют оснастить быстрым интернетом, сообщают в СМИ. Но инициатива пока требует времени на воплощение задумки в жизнь — воспользоваться обновленным интернет-соединением пассажиры смогут не ранее 2022 года. Именно тогда высокоскоростным интернетом оснастят первый тестовый участок.

Авторы проекта хотят реализовать задумку таким образом, чтобы система была совместила с действующими стандартами сотовой связи, например, 5G.

Для высокоскоростного интернета на поезда и самолеты нужно установить соответствующие датчики.