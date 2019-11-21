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Российские поезда и самолеты оснастят быстрым интернетом 

Рамблер 1 час назад
Российские поезда оснастят быстрым интернетом
Фото: depositphotos.com
Российские поезда и самолета планируют оснастить быстрым интернетом, сообщают в СМИ. Но инициатива пока требует времени на воплощение задумки в жизнь — воспользоваться обновленным интернет-соединением пассажиры смогут не ранее 2022 года. Именно тогда высокоскоростным интернетом оснастят первый тестовый участок.
Авторы проекта хотят реализовать задумку таким образом, чтобы система была совместила с действующими стандартами сотовой связи, например, 5G.
Для высокоскоростного интернета на поезда и самолеты нужно установить соответствующие датчики.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне рассказали, поедут ли куда-либо на новогодние праздники. И если да, то куда?
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Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости путешествий
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