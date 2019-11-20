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В «Роскачестве» научили различать фальшивые сайты по продаже авиабилетов 

TURIZM.RU 21 час назад
Как различить фальшивые сайты по продаже билетов
Фото: TURIZM.RU
Каждый день на просторах интернета появляются десятки фальшивых сайтов, продающих авиабилеты. Эксперты «Роскачества» рассказали, как не стать жертвами мошенников при бронировании рейсов. Об этом сообщает официальный сайт организации.
По словам руководителя департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности GROUP-IB Андрея Бусаргина, наиболее распространенным видом онлайн-мошенничества являются сайты-клоны. Чаще всего подделками обрастают сервисы по продаже авиабилетов — они ежедневно десятками появляются на просторах интернета. Попадая на такой сайт, граждане оставляют данные своей банковской карты и в итоге лишаются денег.
Эксперты «Роскачества» дали несколько советов, как вычислить мошенников. Во-первых, сайт должен иметь уникальное фирменное название и дизайн, которые не вводят пользователей в заблуждение. То есть имя сервиса не должно подражать другим популярным порталам. Совершая онлайн-покупку, необходимо быть предельно внимательным и проверять адрес сайта в адресной строке.
Во-вторых, стоит обратить внимание на дату регистрации сайта. Мошенники зачастую используют «сайты-однодневки», которые вряд ли существуют больше нескольких дней. Вывод: чем портал моложе, тем выше риск его использования в мошеннических схемах. Если со дня регистрации портала прошло меньше двух недель, от покупки лучше отказаться. Проверить самостоятельно дату регистрации можно с помощью специальных Whois-сервисов.
В-третьих, для безопасных операций на сайте с банковской картой и передачей конфиденциальных данных в его адресной строке должны быть символы HTTPS и изображение «замочка». Они свидетельствуют о шифровании соединения браузера с сервером. Это в свою очередь — явный признак того, что человек подключен именно к тому веб-сайту, адрес которого отображается в адресной строке. Если символов нет, никогда не вводите на сайте свои персональные данные! Наибольший риск в данном случае существует при подключении к публичным Wi-Fi-сетям (в отелях, ресторанах, транспорте). Злоумышленник может создать сеть с похожим названием, и жертва по ошибке подключится именно к ней, направляя хакеру свои данные.
Также на сайте билетного агентства должна присутствовать информация о способах и самом процессе оплаты. В случае наличия данных обо всех доступных способах оплаты авиабилетов пользователь может выбрать наиболее удобный для себя и понять, как оплатить услуги агентства. Еще один признак потенциально небезопасного ресурса — большое количество рекламы, ведущей на сторонние веб-сайты и не относящейся к билетному агентству. Отказаться от использования сайта лучше и в том случае, если часть ссылок не работает. TURIZM.RU
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