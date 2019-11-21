Россияне признались в нелюбви к еде в поездах

Больше половины россиян никогда не покупают еду в вагонах-ресторанах и кафе. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что 46,4 процента опрошенных берут перекус или полноценный обед с собой, а 9,2 процента едят непосредственно перед поездкой. Вкус предлагаемой в пути еды не нравится 21,9 процента россиян. Еще 3,4 процента респондентов считают цены в вагонах-ресторанах завышенными. Около 15 процентов предпочитают еде сон, а 4,3 процента затруднились назвать причину, по которой они никогда не едят в поезде.

Из тех, кто все же покупает еду в путешествии, больше всего (около 25 процентов) предпочитают вторые блюда. На процент меньше выбирают напитки. Холодные закуски берут 15,2 процента пассажиров, салаты — 14,7 процента, а супы — 11,7 процента.

Ранее в ноябре стало известно, что более половины российских путешественников (52 процента) проносят с собой на борт самолета еду из дома, остальные — воду из магазинов duty free. Туристы, в основном, объясняют свои действия попыткой сэкономить и «точно поесть» в ходе путешествия, поскольку, например, на коротких перелетах авиакомпании не предусматривают питание или же требуют за него отдельную плату.