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Пассажиры круизного лайнера в Испании изменили его курс 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Взбунтовавшиеся туристы изменили курс лайнера
Фото: Российская Газета
Пассажиры круизного лайнера в Испании, следовавшего из Малаги в Пальма-де-Майорку, не захотели останавливаться в Барселоне, как было запланировано ранее. Туристы устроили голосование и решили направить судно на Таррагону.
По сообщению El Periodico, порт Таррагоны был уже закрыт из-за завершения туристического сезона. Но после того, как 311 пассажиров лайнера захотели попасть в город, сотрудники гавани срочно подготовились к встрече туристов.
О причинах отказа пассажиров заехать в Барселону не сообщается.
Ранее российских туристов, находящихся на отдыхе в Барселоне, где митингуют сторонники независимости Каталонии, а также собирающихся туда на отдых, призвали следить за информацией на официальных сайтах Министерства иностранных дел России и Ростуризма.
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Теги:
Новости путешествий , Ростуризм , МИД
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