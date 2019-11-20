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Ученые прогнозируют дальнейшие наводнения в Европе. Или они ошибаются 

TURIZM.RU 20 ноября 2019
Ученые прогнозируют волну наводнений в Европе
Фото: TURIZM.RU
Итальянские наблюдатели за окружающей средой провели исследование и теперь констатируют, что количество наводнений в стране увеличивается с каждым годом. Кроме того, все более распространенными становятся и другие экстремальные погодные явления, например, небывалая жара. На основе полученных данных ученые составили карту районов Италии, находящихся в опасности.
Ученые подсчитали, что в 2018 году в стране произошло 148 стихийных бедствий, которые унесли жизни более 30 человек и привели к эвакуации около 4 500 жителей. Прогнозируется дальнейшее ухудшение обстановки, и главная проблема тут — изменение климата. Наибольший риск сложился для городов, которые сильнее всего подвержены усилению осадков, ураганного ветра и наступлению сильной жары. Больше всего непогода и стихийные бедствия в прошлом году потрепали столицу — Рим. Число экстремальных погодных явлений в городе за этот период достигло 33. Вслед за ним идут Милан (25 бедствий), Генуя (14), Неаполь (12), Палермо (12), Катания (9), Бари (8), Реджо-ди-Калабрия (8) и Турин (7).
Согласно результатам исследования, средняя температура в итальянских городах «постоянно растет, причем более быстрыми темпами, чем в остальной части страны». Другой удар по территории Италии наносят наводнения. Ученые выделили 40 районов, наиболее подверженных риску быть затопленными из-за повышения уровня моря. В этот список входят такие прибрежные города, как Венеция, Триест, Равенна и Пескара, а также залив Таранто, Специя, Кальяри, Ористано и Трапани. Ученые добавляют: если ледники продолжат таять с нынешней скоростью, около 300 миллионов человек, живущих в прибрежных районах по всему миру, к 2050 году будут как минимум раз в год сталкиваться с сильнейшим наводнением. Такой прогноз сделан даже с учетом специальных барьеров от наводнений, которые еще только предстоит возвести. К слову, одно из подобных сооружений — система «Моисей» — в данный момент строится в Венеции.
На прошлой неделе именно в Венеции произошло сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Уровень воды в городе поднялся до 187 см. По предварительным данным, ущерб от стихии составил порядка 1 млрд евро. Затем от наводнения пострадали жители итальянского региона Тоскана. TURIZM.RU
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