Каких скидок ждать от туроператоров в «Черную пятницу»

Так, сервис бронирования авиабилетов Skyscanner прогнозирует во время распродажи скидки до 70%. В частности, сообщается об ожидаемом снижении цен на перелеты в азиатские страны на 60-70%, а в европейские — на 30-40%. В подтверждение этого аналитики сайта приводят прошлогоднюю статистику. В 2018 году авиабилеты на Пхукет были доступны со скидкой 66%. То есть в обычные дни стоимость перелета на остров начиналась от 45 568 рублей туда-обратно, то во время акции рейсы были доступны от 15 012 рублей. Предложения с выгодой более 30% были зафиксированы на перелеты в Бангкок, Анталью, Барселону, Париж и Милан.

Об участии в «Черной пятнице» уже заявили многие российские авиакомпании. Например, «Аэрофлот» обещает скидки на билеты в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Пермь, Сочи, Казань, Екатеринбург, Самара, Ереван и Прага. Стоит отметить, что выгодные предложения, в основном, будут касаться не самых популярных периодов для путешествий.

Перевозчик S7 («Сибирь») сообщил о снижении цен на перелеты в Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Самара, Екатеринбург, Казань и Сочи.

К числу участников акции «Черная пятница» присоединились популярные онлайн-сервисы по бронированию жилья. В их числе Airbnb, Booking.com, Hotels.com, One Two Trip, Ostrovok и многие другие. Сообщили об участии в распродаже и некоторые туроператоры. Так, «Тез Тур» обещает специальные предложения со скидкой 50%. Снижение цен на 25% готов предложить TUI. Выгодные покупки 29 ноября рекламируют и некоторые страховые компании. Росгосстрах сообщил о скидках до 35% на туристические страховки. Кроме того, многие онлайн-сервисы намерены предложить путешественникам скидки на железнодорожные билеты, аренду автомобилей и экскурсии.

Добавим, что если в большинстве стран мира распродажа «Черная пятница» проходит 29 ноября, то в России акция начнётся уже в ночь на 28 ноября и продлится в течение трех дней. В прошлом году россияне в рамках распродажи потратили порядка 17,4 млрд рублей.