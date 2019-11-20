Куда не стоит ехать туристам в 2020 году

Какие страны не рекомендуют посещать туристам в 2020 году

В Великобритании составлен путеводитель No-Go Destinations, в который попали туристические направления, не рекомендованные к посещению в 2020 году. Причины включения в него абсолютно разные: от так называемого «чрезмерного» туризма до наличия серьезных и реальных опасностей для путешественников.

В частности, составители путеводителя не советуют в следующем году ехать в Барселону. Это испанский город в последнее время переживает кризис, вызванный избыточным турпотоком со всего мира. Местные жители массово протестуют против иностранцев, и порой дело доходит до атак на гостей города.

Такая же участь постигла и индонезийский остров Бали. Большое количество туристов привело к настоящему мусорному коллапсу. Ежедневно на острове производят 3 800 тонн отходов. Местные власти пытаются найти способ решить существующую проблему с мусором и намереваются ввести туристический налог в размере 9 долларов. Собранные денежные средства планируется направить на решение вопроса с отходами. Кроме того, на Бали жители все чаще критикуют туристов за неуважение к местной культуре. Как результат — включение направления в путеводитель No-Go Destinations.

В список мест, которые лучше избегать путешественникам в 2020 году, попали прибрежный район Биг-Сур в Калифорнии, храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже и узенькая улочка с железнодорожными путями Hanoi Train Street во вьетнамской столице. Все перечисленные пункты назначения в последние годы боролись с наплывом туристов. Путешественников также просят дважды подумать о восхождении на альпийскую вершину Маттерхорн, расположенную в Швейцарии, по причине большого количества смертельных инцидентов в этом году. «Это место стало слишком опасным, чтобы быть туристической достопримечательностью», — заявили эксперты.

Из-за большого числа случаев жестокого обращения со слонами составители No-Go Destinations не рекомендуют поездки в следующем году в Таиланд. Список продолжают такие популярные у туристов места, как Кейптаун, остров Комодо в Индонезии, Галапагосские острова, Национальный парк Арресифес де Косумель в Мексике и Национальный Морской Заповедник Флорида-Кис.