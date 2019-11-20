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На Урале бронируют Турцию на год вперед 

TourDom 46 минут назад
На Урале бронируют Турцию на год вперед
Фото: TourDom
Раннее бронирование в Екатеринбурге в этом году действительно оказалось ранним, 20 ноября сообщают представители местного туррынка.
«К нашему удивлению, турами на следующий год начали интересоваться еще в разгар летнего сезона — в августе, хотя обычно это происходило не раньше октября. И с сентября спрос только растет», — говорит директор кластера «Урал» TUI Russia Оксана Чувакова, добавляя, что чащу всего туристы бронируют Турцию.
Прирост числа бронирований, по ее словам, уже составляет порядка 20%.
Большинство спрашивает туры на июнь-июль, но есть заявки и на октябрь 2020 года. Наблюдатели связывают высокий спрос с тем, что летом цены на отдых в Турции били рекорды — и сейчас туристы пытаются сэкономить на нем благодаря раннему бронированию.
В Бюро международного туризма «Спутник», уполномоченном агентстве TEZ TOUR, подтверждают повышенный интерес к пляжам Турции.
«Отель на будущее лето сейчас можно забронировать на 40–70% дешевле, чем в сезон», — объясняет такой ажитаж директор компании Екатерина Волкова. Наибольшим спросом, по ее словам, пользуются Аланья и Кемер.
Собеседники портала TourDom.ru уточняют: туристы чаще всего спрашивают поездки продолжительностью 7–10 дней. В данный момент средний чек на неделю по системе All inclucive в отеле 3* начинается от 32 тыс. руб. на одного, в 5* — от 40 тыс.
Из других направлений, к которым уральцы также неравнодушны, называют Грецию.
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Теги:
Новости путешествий , Екатерина Волкова
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