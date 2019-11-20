На Урале бронируют Турцию на год вперед

Раннее бронирование в Екатеринбурге в этом году действительно оказалось ранним, 20 ноября сообщают представители местного туррынка.

«К нашему удивлению, турами на следующий год начали интересоваться еще в разгар летнего сезона — в августе, хотя обычно это происходило не раньше октября. И с сентября спрос только растет», — говорит директор кластера «Урал» TUI Russia Оксана Чувакова, добавляя, что чащу всего туристы бронируют Турцию.

Прирост числа бронирований, по ее словам, уже составляет порядка 20%.

Большинство спрашивает туры на июнь-июль, но есть заявки и на октябрь 2020 года. Наблюдатели связывают высокий спрос с тем, что летом цены на отдых в Турции били рекорды — и сейчас туристы пытаются сэкономить на нем благодаря раннему бронированию.

В Бюро международного туризма «Спутник», уполномоченном агентстве TEZ TOUR, подтверждают повышенный интерес к пляжам Турции.

«Отель на будущее лето сейчас можно забронировать на 40–70% дешевле, чем в сезон», — объясняет такой ажитаж директор компании Екатерина Волкова. Наибольшим спросом, по ее словам, пользуются Аланья и Кемер.

Собеседники портала TourDom.ru уточняют: туристы чаще всего спрашивают поездки продолжительностью 7–10 дней. В данный момент средний чек на неделю по системе All inclucive в отеле 3* начинается от 32 тыс. руб. на одного, в 5* — от 40 тыс.

Из других направлений, к которым уральцы также неравнодушны, называют Грецию.