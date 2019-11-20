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За какие фамилии испанцы дарят гражданство 

Рамблер 1 час назад
За какие фамилии испанцы раздают гражданство
Фото: depositphotos.com
Во многих европейских странах действуют необычные для остального мира законы. Так например, в солнечной Испании, можно получить гражданство, если твоя фамилия входит в особенный список.
Причем такое правило узаконено в 23-ей статье Гражданского кодекса РФ, которая перечисляет 5220 фамилий, чьи обладатели имеют полное право на получение гражданства.
Причины такого интересного решения властей исходят еще из 1492 года, когда указом королевской четы Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Католической из Испании были изгнаны евреи-сефарды.
Тогда испанских евреев и всех последователей иудаизма просто лишили защиты закона и возможности выполнять любую финансовую деятельность. Закон позволял совершать любые преступления над евреями, которые десятилетиями жили на этой земле. Чтобы этого избежать, иудеи должны были креститься, но большинство отказалось менять веру и в отчаянии покинуло страну.
В 2015 году власти современной Испании одумались и решили исправить ошибки прошлого, выпустив соответствующий закон. Согласно нему обладатели более, чем 5000 фамилий получат испанское гражданское и смогут вернуться на родину. По оценкам специалистов, до 500 тысяч сефардов воспользуются своим правом, а власти потратят на это около 30 млн евро.
Приведем некоторые фамилии из списка:
"Abad, Abadía, Abarca, Abastos, Abaunza, Abbot, Abdallá, Abdalah, Abdallah, Abdelnour, Abdo, Abea, Abel, Abela, Abelado, Abella, Abellán, Abendaño, Abou, Abraham, Abrahams, Abrahán, Abrego, Abreu, Abrigo, Abril, Abufelo, Abugadba, Aburto, Acabal, Acebal, Acedo, Acevedo…
Barahoma, Barahona, Barajas, Baraquiso, Barat, Barba, Barbagallo, Barbagebra, Bárbara, Barbena, Barben, Barberena, Barbosa, Barboza, Barcelas, Barcelata, Barcenas, Barcia…
Da Costa, Da Silva, Dacosta, D’Acosta, Dalorso, Dalorzo, Dalsaso, Damaceno, Damito, Daniel, Daniels, Dapuerto, Dapueto, Darce, Darche, Darcia, Darío, Dasadre, Dasilva, Dávalos, David, Dávila, Davis, D’Avola, De Abate, De Aguilar, De Alba, De Alvarado…
Jácamo, Jacobo, Jácome, Jácomo, Jaen, Jáenz, Jara, Jaramillo, Jarquín, Jarrín, Jerano, Jerez, Jiménez, Jimera, Jinesta, Jirón, Joseph, Jovel, Juárez, Junco, Juncos, Jurado…
Kaminsky, Klein, Kuadra…", — такие фамилии и еще тысячи других включены в список тех, кто может спустя века законно вернуться на родину предков.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости путешествий
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