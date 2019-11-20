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Россияне улетят в теплые страны на Новый год 

Рамблер 2 часа назад
Видео рассказывает, куда отправятся россияне на новогодние каникулы. Праздники уже не за горами, так что часть туров уже раскуплена, на другие сильно вырос спрос. Особо популярны тёплые страны, а самые востребованные направления — это Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика и Вьетнам. Любопытно, что страны Европы не входят в число фаворитов, и главная причина этого — высокие цены на туры из-за отсутствия чартеров.
Ранее «Рамблер» рассказал, о чём следует помнить перед посещением нудистского пляжа. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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