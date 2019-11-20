Россияне улетят в теплые страны на Новый год

Видео рассказывает, куда отправятся россияне на новогодние каникулы. Праздники уже не за горами, так что часть туров уже раскуплена, на другие сильно вырос спрос. Особо популярны тёплые страны, а самые востребованные направления — это Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика и Вьетнам. Любопытно, что страны Европы не входят в число фаворитов, и главная причина этого — высокие цены на туры из-за отсутствия чартеров.