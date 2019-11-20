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Названы лучшие паспорта в мире 

РИА Новости + ещё 7 5 часов назад
Названы лучшие паспорта в мире
Фото: © РИА Новости / Ирина Калашникова
Опубликована новая версия рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI), в котором первое место заняла Франция.
При формировании рейтинга учитывались такие показатели, как масштаб экономики государств, уровень развития человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, визовые отношения, а также возможность переезжать из страны в другие государства для проживания и работы.
Французский паспорт уже восьмой год удерживает первую строчку в списке. В этом году Франции удалось набрать 83,5 процента из возможных 100.
Второе место с 82,8 процента досталось Германии, третью строчку заняла Дания — 81,7 процента. Четвертое место поделили Швеция и Норвегия: 81,5 процента. На пятом месте расположилась Исландия с 81,4 процента.
В десятку лидеров рейтинга также вошли Финляндия, Италия, США, Ирландия и Испания.
Россия заняла 62 место, набрав 42 процента, — это лучший результат за всю историю расчетов. По сравнению с прошлым годом удалось подняться на две позиции.
По мнению составителей рейтинга, российский паспорт дает владельцу обширную свободу передвижения: этот показатель они оценили в 61,9 процента. При этом авторы исследования низко оценили российское гражданство с точки зрения возможности переезжать в другие страны, где можно жить и работать, — 12,2 процента.
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