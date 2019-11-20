Пилот пассажирского лайнера перепутал Киев с Москвой

На видео попала оговорка пилота авиакомпании Wizzair. Пассажир самолёта записывал видео, когда лайнер, прилетевший из аэропорта Лондона, совершил посадку и рулил по взлётно-посадочной полосе. Командир воздушного судна обратился к пассажирам и сообщил, что они успешно приземлились в Москве. Но спустя буквально пару секунд он исправился и сказал, что лайнер приземлился в Киеве. Это вызвало смешки в салоне. В комментариях к видео автор указал, что инцидент произошёл 18 ноября и из Лондона одновременно с их рейсом вылетел рейс в Москву. Видимо, это обстоятельство и запутало пилота.