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Пилот пассажирского лайнера перепутал Киев с Москвой 

Рамблер 1 час назад
На видео попала оговорка пилота авиакомпании Wizzair. Пассажир самолёта записывал видео, когда лайнер, прилетевший из аэропорта Лондона, совершил посадку и рулил по взлётно-посадочной полосе. Командир воздушного судна обратился к пассажирам и сообщил, что они успешно приземлились в Москве. Но спустя буквально пару секунд он исправился и сказал, что лайнер приземлился в Киеве. Это вызвало смешки в салоне. В комментариях к видео автор указал, что инцидент произошёл 18 ноября и из Лондона одновременно с их рейсом вылетел рейс в Москву. Видимо, это обстоятельство и запутало пилота.
Ранее «Рамблер» рассказал о забавных изобретениях японцев, которые делают вашу жизнь проще. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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