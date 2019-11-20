Туристка поделилась секретами успешного путешествия

21-летняя рекордсменка Книги Гиннесса Лекси Элфорд (Lexie Alford), за три года посетившая 196 стран мира, признанных ООН , дала советы путешественникам. Об этом пишет South China Morning Post.

По ее словам, лучше иметь два паспорта одновременно — это может облегчить получение визы в менее популярные туристические места.

«Если таксист довез вас до отеля и запросил слишком много, то зайдите в отель и попросите помощи. Если это не сработает, то попросите их позвонить в полицию — водитель сразу сдастся»,

— поделилась своей находкой Элфорд.

Чтобы не платить за багаж, американка летает только с ручной кладью, а на себя надевает как можно больше вещей: «Я ношу с собой складной вещевой мешок на случай худшего сценария. Просто будьте очень осторожны, когда вы подходите к стойке, и не предлагайте им смотреть на ваш багаж».

Также путешественница-рекордсменка сформировала «правило трех дней». Оно заключается в том, что на любой город нужно выделять минимум три дня: один нужен для поиска прачечной, второй — чтобы оставить там свою одежду (поскольку она может быть не открыта в первый день) и третий понадобится, чтобы ее забрать. При этом Элфорд не рекомендует совершать много коротких поездок из-за риска «выгорания».

В октябре 2019 года эксперты в сфере туризма развенчали популярные мифы о путешествиях и дали советы по экономии бюджета во время отдыха. В частности они заявили, что вторник не является самым лучшим днем для покупки авиабилетов, а покупка билетов туда-обратно не всегда обходится дешевле, чем перелеты двумя разными авиакомпаниями.