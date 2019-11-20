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Туристка поделилась секретами успешного путешествия 

Lenta.ru 1 час назад
Туристка поделилась секретами успешного путешествия
Фото: @lexielimitless
21-летняя рекордсменка Книги Гиннесса Лекси Элфорд (Lexie Alford), за три года посетившая 196 стран мира, признанных ООН, дала советы путешественникам. Об этом пишет South China Morning Post.
По ее словам, лучше иметь два паспорта одновременно — это может облегчить получение визы в менее популярные туристические места.
«Если таксист довез вас до отеля и запросил слишком много, то зайдите в отель и попросите помощи. Если это не сработает, то попросите их позвонить в полицию — водитель сразу сдастся»,
— поделилась своей находкой Элфорд.
Чтобы не платить за багаж, американка летает только с ручной кладью, а на себя надевает как можно больше вещей: «Я ношу с собой складной вещевой мешок на случай худшего сценария. Просто будьте очень осторожны, когда вы подходите к стойке, и не предлагайте им смотреть на ваш багаж».
Также путешественница-рекордсменка сформировала «правило трех дней». Оно заключается в том, что на любой город нужно выделять минимум три дня: один нужен для поиска прачечной, второй — чтобы оставить там свою одежду (поскольку она может быть не открыта в первый день) и третий понадобится, чтобы ее забрать. При этом Элфорд не рекомендует совершать много коротких поездок из-за риска «выгорания».
В октябре 2019 года эксперты в сфере туризма развенчали популярные мифы о путешествиях и дали советы по экономии бюджета во время отдыха. В частности они заявили, что вторник не является самым лучшим днем для покупки авиабилетов, а покупка билетов туда-обратно не всегда обходится дешевле, чем перелеты двумя разными авиакомпаниями.
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Теги:
Новости путешествий , ООН
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