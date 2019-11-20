Алкоголь и яйца: что еще можно взять в ручную кладь

В следующий раз, когда будете собираться в аэропорт, помните, что эти предметы могут находится в вашей ручной клади.

Котики и золотые рыбки

Толстый кот Виктор уже которую неделю становится главным ньюсмейкером страны, а споры по поводу перевозки животных в салоне самолета не утихают до сих пор. Да, у «Аэрофлота» есть ограничения по весу животного. И в сети многие хозяева зверюшек делятся лайфхаками, как же взять питомца в салон. Кто-то на полном серьезе сажает животинку на строгую диету за несколько недель до полета и носится в поисках легкой переноски. Кто-то успокаивает общественность, написав, что и в багажном отсеке хвостатые-полосатые прекрасно переносят полет и нервничают больше хозяева, чем сами четвероногие.

Но так или иначе, ограничения все же есть. И за последние годы они стали более строгими. Хотя совсем недавно авиакомпании, особенно западные, разрешали провозить практически всех животных. В интернете было полно фотографий пассажиров с белками, индюками и даже страусами. А такое соседство мало кому покажется приятным. Люди жаловались, авиакомпании ужесточали правила.

Не только вес животного может стать проблемой. Например, вам могут отказать в полете, если на рейс уже зарегистрировалось несколько пассажиров с животными. Это может случится также, если вы везете, к примеру, собаку, а в салоне уже есть пассажир с котом. Эти звери не могут лететь в одном самолете, и, наверное, не нужно объяснять почему.

Правда, есть и хорошие новости. Например, никто вам не запретит провозить в ручной клади живую золотую рыбку. Она должна находится в специальном прозрачном контейнере с достаточным количеством воды.

Безопасные бритвы

Если вы путешествуете только с ручной кладью, то оставленная дома из-за опасения не пройти досмотр бритва может стать проблемой. Ведь в пункте прибытия вам придется бежать в магазин, чтобы купить этот необходимый предмет. Между тем, авиакомпании не возражают, если вы провезете безопасную бритву в салоне самолета. Это, правда, не относится к опасным парикмахерским бритвам. Но одноразовые станки, которыми большинство людей ежедневно пользуется, разрешают брать на борт все перевозчики.

Торты, пироги и пицца

Ваша мама испекла для вас потрясающий торт, который вы просто не имеете права не взять с собой? Дедушка специально ко дню вашего рождения приготовил роскошный яблочный пирог? Вы против заоблачных цен в кафе аэропорта и считаете, что гораздо выгоднее прихватить с собой готовую пиццу? Это ваше право, и авиакомпании не имеют ничего против такого багажа. Учитывайте только одну вещь. Возможно, вам потребуется чуть больше времени во время скрининга вещей. Поэтому не нужно запихивать все эти деликатесы в багажную сумку, гораздо лучше будет, если вы разместите их отдельно в специальном контейнере или коробке. Так досмотр пройдет гораздо легче и быстрее.

Мини-бутылки алкоголя

Как известно, авиакомпании разрешают провозить жидкости, объем которых не превышает 100 мл. А значит, вы запросто можете взять с собой на борт несколько мини-бутылочек с крепкими спиртными напитками. Конечно, никто вам не позволит открыто распивать их в салоне самолета. По правилам, они должны находится в запечатанном пластиковом прозрачном пакете. Но на этот случай есть хорошо известная хитрость. Многие пассажиры просто переливают их содержимое в газированные напитки, полученные от стюардессы.

Музыкальные инструменты и спортивное снаряжение

Если вы едете на гастроли или спортивные соревнования, то ваши инструменты и снаряжение должны быть при вас. Сдавать их в багаж не следует. Правда, для вывоза некоторых музыкальных инструментов потребуется специальное разрешение, а для особо габаритных, таких как, виолончель или контрабас, дополнительное оплаченное место. Что касается спортивного инвентаря, то тут придется почитать правила авиакомпании. Иногда объемное снаряжение можно взять в салон, иногда нужно сдать в багаж. И не ищите тут логики — некоторые перевозчики разрешают взять в ручную кладь, например, шары для боулинга. И скажите, чем они безопаснее, скажем, маникюрных ножниц?

Кальяны

Как это ни странно, но кальяны считаются безопасными для полетов. Учитывая, что эти предметы довольно объемные и хрупкие, и в багажном отсеке никто не поручится за их сохранность, пассажиры могут свободно проносить их на борт. Разумеется, кальян можно лишь провезти в салоне, никто вам не позволит курить во время рейса.

Если вы гостили у бабушки в деревне, почему бы не прихватить с собой домой пару десятков свежих яиц? Тем более, что перевозчики не имеют ничего против того, что вы повезете их в ручной клади. Разумеется, их нужно будет пропустить через сканер, как и остальные вещи, но это не самая сложная часть вашего путешествия. Самое сложное — не разбить! Вы можете хранить их в картонной коробке и не выпускать из рук на протяжении всего путешествия, но, если вам придется бежать, чтобы успеть на рейс, или самолет попадет в зону турбулентности, авиакомпания за их сохранность не отвечает.