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Студентам и аспирантам разрешат летать за полцены 

News.ru + ещё 3 4 часа назад
Студенты и аспиранты в возрасте до 30 лет смогут воспользоваться льготами при покупке авиабилетов. Госдума предлагает внести поправки в закон о субсидируемых билетах на Дальний Восток, Крым, Калининград.
Это будет способствовать развитию молодёжного туризма, получению высшего образования. Молодые учёные смогут больше участвовать в научных и образовательных обменах, семинарах, конференциях, пишут «Известия».
На данный момент стоимость льготных билетов в несколько раз ниже, чем полных. Продать их могут молоды людям до 23 лет, инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям. В следующем году перечень субсидируемых маршрутов будет расширен со 152 до 176. А субсидии при этом будут увеличены на 30%.
Инициативой недовольны авиаперевозчики, которые утверждают, что студенты аспиранты создадут конкуренцию уже имеющимся льготникам: количество таких мест в транспорте ограничено.
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Теги:
Новости путешествий , Госдума , газета "Известия"
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