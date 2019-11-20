Студентам и аспирантам разрешат летать за полцены

Студенты и аспиранты в возрасте до 30 лет смогут воспользоваться льготами при покупке авиабилетов. Госдума предлагает внести поправки в закон о субсидируемых билетах на Дальний Восток, Крым, Калининград.

Это будет способствовать развитию молодёжного туризма, получению высшего образования. Молодые учёные смогут больше участвовать в научных и образовательных обменах, семинарах, конференциях, пишут «Известия».

На данный момент стоимость льготных билетов в несколько раз ниже, чем полных. Продать их могут молоды людям до 23 лет, инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям. В следующем году перечень субсидируемых маршрутов будет расширен со 152 до 176. А субсидии при этом будут увеличены на 30%.

Инициативой недовольны авиаперевозчики, которые утверждают, что студенты аспиранты создадут конкуренцию уже имеющимся льготникам: количество таких мест в транспорте ограничено.