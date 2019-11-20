Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В японском отеле можно снять номер всего за доллар
В японском отеле можно снять номер всего за доллар
Новости путешествий
Названы лучшие паспорта в мире
Названы лучшие паспорта в мире
Новости путешествий
На Урале бронируют Турцию на год вперед
На Урале бронируют Турцию на год вперед
Новости путешествий
За какие фамилии испанцы раздают гражданство
За какие фамилии испанцы раздают гражданство
Новости путешествий

Эксперты снова прогнозируют рост цен на авиабилеты 

TourDom + ещё 8 1 час назад
Эксперты снова прогнозируют рост цен на авиабилеты
Фото: TourDom
Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик сообщил, что выплаты компенсаций авиакомпаниям за рост цен на авиакеросин в 2018-м будут осуществляться только в 2020-м. Речь идет о 23 млрд рублей, которые ранее пообещал выделить перевозчикам Минтранс.
«Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их в этом году. Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год», — приводит ТАСС слова замминстра.
При этом вице-премьер Максим Акимов во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что работа над выделениям госсубсидий авиакомпаниям идет полным ходом. Напомним, глава государства поручил разобраться с этим вопросом правительству еще до 1 ноября, но механизм их распределения и порядок выплат до сих пор не оглашен.
Заместитель директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров считает, что слова чиновников противоречат друг другу и ставят авиакомпании в незавидное положение. По факту перевозчики, не имея конкретных данных по госсубсидиям, не могут учитывать эти средства при формировании собственной политики ценообразования. Логично ожидать, что без поддержки государства, они продолжат включать надбавку за авиакеросин в тарифы на перевозку. А значит и цены на авиабилеты продолжат расти.
По данным Росстата, за 10 месяцев 2019-го в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года тарифы на перевозку в эконом-классе выросли на 12%. Как считают эксперты, с учетом сложившейся ситуации, стоимость перевозки в РФ будет только увеличиваться. При этом на заявления ФАС о том, что данные Росстата нерелевантны, не стоит обращать внимание, так как ведомство при подсчете цен на авиабилеты фактически игнорирует утвержденные правительством методики и опирается на сведения, которые предоставляют авиакомпании для улучшения собственной статистики.
Видео дня. В Перу нашли монстров с квадратными головами
TourDom: последние новости
В Турции вернулись к налогу на проживание в отелях В Турции вернулись к налогу на проживание в отелях На Урале бронируют Турцию на год вперед На Урале бронируют Турцию на год вперед Туры в Таиланд распродаются дешевле 23 тыс. руб. Туры в Таиланд распродаются дешевле 23 тыс. руб.
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Максим Акимов , Александр Юрчик , Владимир Путин , Росстат , Минтранс РФ , ФАС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В японском отеле можно снять номер всего за доллар
В японском отеле можно снять номер всего за доллар
Названы лучшие паспорта в мире
Названы лучшие паспорта в мире 1
На Урале бронируют Турцию на год вперед
На Урале бронируют Турцию на год вперед
За какие фамилии испанцы раздают гражданство
За какие фамилии испанцы раздают гражданство 39
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год 4
Видео
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год
01:06
Россияне рассказали, куда уедут на Новый год
Новости путешествий
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
00:51
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
Новости путешествий
Россияне улетят в теплые страны на Новый год
00:46
Россияне улетят в теплые страны на Новый год
Новости путешествий
Новые плацкартные вагоны обещают максимум комфорта
01:25
Новые плацкартные вагоны обещают максимум комфорта
Новости путешествий
Пилот пассажирского лайнера перепутал Киев с Москвой
00:24
Пилот пассажирского лайнера перепутал Киев с Москвой
Новости путешествий
Экстремалы пронзили Небесные врата
01:28
Экстремалы пронзили Небесные врата
Новости путешествий
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
00:21
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Новости путешествий Другое
Туриста-ротозея поглотил венецианский канал
00:26
Туриста-ротозея поглотил венецианский канал
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение