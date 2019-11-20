Эксперты снова прогнозируют рост цен на авиабилеты

Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик сообщил, что выплаты компенсаций авиакомпаниям за рост цен на авиакеросин в 2018-м будут осуществляться только в 2020-м. Речь идет о 23 млрд рублей, которые ранее пообещал выделить перевозчикам Минтранс

«Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их в этом году. Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год», — приводит ТАСС слова замминстра.

При этом вице-премьер Максим Акимов во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что работа над выделениям госсубсидий авиакомпаниям идет полным ходом. Напомним, глава государства поручил разобраться с этим вопросом правительству еще до 1 ноября, но механизм их распределения и порядок выплат до сих пор не оглашен.

Заместитель директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров считает, что слова чиновников противоречат друг другу и ставят авиакомпании в незавидное положение. По факту перевозчики, не имея конкретных данных по госсубсидиям, не могут учитывать эти средства при формировании собственной политики ценообразования. Логично ожидать, что без поддержки государства, они продолжат включать надбавку за авиакеросин в тарифы на перевозку. А значит и цены на авиабилеты продолжат расти.