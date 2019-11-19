Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных
Новости путешествий
Путёвки в Турцию подорожают в 2020 году
Путёвки в Турцию подорожают в 2020 году
Новости путешествий
Туры в Таиланд распродаются дешевле 23 тыс. руб.
Туры в Таиланд распродаются дешевле 23 тыс. руб.
Новости путешествий
Главные советы для посещения нудистского пляжа
Главные советы для посещения нудистского пляжа
Новости путешествий

В Греции ужесточают контроль над сдачей туристам жилья 

TourDom 3 часа назад
В Греции ужесточат контроль над сдачей туристам жилья
Фото: TourDom
Правительство Греции планирует подрезать крылья владельцам жилья, сдающегося на короткий срок. Среди мер по ужесточению их деятельности, например, обозначен дополнительный налог до 30% с прибыли для тех, кто презентует недвижимость на сайтах-агрегаторах.
Как сообщает издание Greek Travel Pages, эта тема будет обсуждаться на текущей неделе на встрече представителей ряда министерств, а дополнительные ограничения будут внедряться с 2020 года.
Генеральный директор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди приветствует вводимые меры: «Рынок частного жилья Греции сейчас находится в тени с точки зрения налогообложения. Если туристы из-за дополнительных ограничений будут переориентированы на классические отели, то от этого выиграют и они, поскольку получат принципиально иной уровень комфорта и отельный бизнес, и туротрасль страны в целом».
По словам генерального директора туроператора «Пантеон» Анатолия Гаркушина, деятельность частных арендодателей в любой стране наносит серьезный финансовый ущерб государственной казне.
«Туристический или отельный сбор, который платится во время чек-аута, в секторе краткосрочной частной аренды отсутствует», — говорит он, уточняя, что именно поэтому государство заинтересовано, чтобы туристы приезжали в регламентированные объекты размещения.
Отметим, что, по оценкам наблюдателей, при поездках в Грецию российские туристы частным квартирам предпочитают как раз отели.
Ранее похожая тема взбудоражила и российский туррынок. Так, после публикации Постановления Правительства РФ с фразой «Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», многие истрактовали ее как запрет на посуточную аренду квартир. Позже это было опровергнуто Минстроем и Госдумой.
Видео дня. Туриста поглотил венецианский канал
TourDom: последние новости
В Турции вернулись к налогу на проживание в отелях В Турции вернулись к налогу на проживание в отелях Новый Год в Чехии теряет популярность Новый Год в Чехии теряет популярность Туры в Таиланд распродаются дешевле 23 тыс. руб. Туры в Таиланд распродаются дешевле 23 тыс. руб.
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Александр Цандекиди , Госдума , Правительство РФ , Минстрой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных
Путёвки в Турцию подорожают в 2020 году
Путёвки в Турцию подорожают в 2020 году
Туры в Таиланд распродаются дешевле 23 тыс. руб.
Туры в Таиланд распродаются дешевле 23 тыс. руб.
Главные советы для посещения нудистского пляжа
Главные советы для посещения нудистского пляжа 6
В российских отелях подорожают номера
В российских отелях подорожают номера
Видео
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
00:51
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
Новости путешествий
Экстремалы пронзили Небесные врата
01:28
Экстремалы пронзили Небесные врата
Новости путешествий
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
00:21
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Новости путешествий Другое
Туриста-ротозея поглотил венецианский канал
00:26
Туриста-ротозея поглотил венецианский канал
Новости путешествий
Мадонну лишили груди в метро
00:31
Мадонну лишили груди в метро
Новости путешествий
В Перу нашли монстров с квадратными головами
00:27
В Перу нашли монстров с квадратными головами
Новости путешествий
Зачем лысеющие мужчины массово едут в Турцию
00:38
Зачем лысеющие мужчины массово едут в Турцию
Новости путешествий
Авиакомпания слила личные данные пассажиров в Сеть
00:27
Авиакомпания слила личные данные пассажиров в Сеть
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение