В Греции ужесточат контроль над сдачей туристам жилья

В Греции ужесточают контроль над сдачей туристам жилья

Правительство Греции планирует подрезать крылья владельцам жилья, сдающегося на короткий срок. Среди мер по ужесточению их деятельности, например, обозначен дополнительный налог до 30% с прибыли для тех, кто презентует недвижимость на сайтах-агрегаторах.

Как сообщает издание Greek Travel Pages, эта тема будет обсуждаться на текущей неделе на встрече представителей ряда министерств, а дополнительные ограничения будут внедряться с 2020 года.

Генеральный директор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди приветствует вводимые меры: «Рынок частного жилья Греции сейчас находится в тени с точки зрения налогообложения. Если туристы из-за дополнительных ограничений будут переориентированы на классические отели, то от этого выиграют и они, поскольку получат принципиально иной уровень комфорта и отельный бизнес, и туротрасль страны в целом».

По словам генерального директора туроператора «Пантеон» Анатолия Гаркушина, деятельность частных арендодателей в любой стране наносит серьезный финансовый ущерб государственной казне.

«Туристический или отельный сбор, который платится во время чек-аута, в секторе краткосрочной частной аренды отсутствует», — говорит он, уточняя, что именно поэтому государство заинтересовано, чтобы туристы приезжали в регламентированные объекты размещения.

Отметим, что, по оценкам наблюдателей, при поездках в Грецию российские туристы частным квартирам предпочитают как раз отели.