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О чем следует помнить перед посещением нудистского пляжа 

Рамблер 3 часа назад
Главные советы для посещения нудистского пляжа
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что нудистские пляжи по сей день для кого-то кажутся дикостью, с каждым годом их популярность возрастает. "Рамблер" выяснил, о каких правилах необходимо помнить, отправляясь на нудистский пляж впервые.

Одетым здесь не место

Прийти на пляж, где все ходят нагишом, при этом не раздеваясь самому, — не получится. Даже тонкое парео, надетое на голое тело, вас попросят снять, а услышав отказ — удалиться. На нудистском пляже не стоит беспокоиться о лишних килограммах. Оказавшись здесь, вы увидите, что никто из людей не стесняется своего тела, даже если оно не соответствует пресловутым стандартам.

Не нужно рассматривать людей

Откровенно пялиться на человека в любых условиях не очень вежливо, а на пляже для нудистов тем более. Вряд ли вам захочется, чтобы другие отдыхающие также бесцеремонно рассматривали вас.

Сдерживайте себя, общаясь с возлюбленным

Нудистские пляжи предназначены для отдыха, а не для демонстрации страстных чувств. К тому же интимная близость в общественном месте может грозить внушительным штрафом, а в некоторых странах и вовсе лишением свободы.

Уважайте чужое пространство

Пляжи для нудистов в отличие от обычных гораздо реже переполнены людьми. Именно поэтому вам следует уважать чужие границы и не располагать свой шезлонг вплотную к другим отдыхающим, чтобы ни у вас, ни у них не возникло дискомфорта.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий
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