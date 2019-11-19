Туры в Таиланд распродаются дешевле 23 тыс. руб.

На третью декаду ноября — первую половину декабря традиционно приходится низкий период зимнего туристического сезона. Выгодные варианты отдыха на даты конца осени — начала зимы уже есть на сайтах онлайн-трэвел-агентств.

Так, с 20 ноября можно отправиться на 12 ночей из Москвы в Паттайю (Таиланд) в гостиницу 2* за 22,8 тыс. руб. (здесь и далее цены указаны на одного при двухместном размещении), это дешевле стоимости авиабилета на направление. А любителям экскурсионного отдыха в Европе доступны недельные турпакеты в Прагу (Чехия) за 12,2 тыс. руб. — отель 3*, вылет из российской столицы 21 ноября.

Актуальные варианты туров по конфиденциальным тарифам туроператоров опубликованы и на БИРЖЕ портала TourDom.ru. Так, с Ambotis Holidays можно отправиться с 25 ноября на две недели на остров Бали (Индонезия) — 52,2 тыс. руб. А у «Солвекса» на 23 ноября есть восьмидневные туры в Пицунду (Абхазия) — 12,2 тыс. руб. без учета проезда.

Обратим также внимание на привлекательные по цене авиабилеты Санкт-Петербург — Лондон, выставленные на продажу интернет-площадками бронирования. Слетать по указанному маршруту на борту лоукостера Wizz Air можно за 1,8 тыс. руб., отправление из Северной столицы 20 декабря, обратно — 31 декабря.