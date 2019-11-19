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Путёвки в Турцию подорожают в 2020 году 

Парламентская газета + ещё 5 1 час назад
Путёвки в Турцию подорожают в 2020 году
Фото: Pixabay
Турецкий парламент принял в первом чтении законопроект, который обязывает туристов с 2020 года платить налог на проживание в размере 2 процентов от стоимости размещения. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм».
В отличие от практики взимания такого сбора во всём мире, деньги, уплаченные туристами в Турции, будут поступать в госбюджет, а не в муниципалитеты, пишет газета Sözcü.
"В Турции туристы теперь будут платить так называемый налог на проживание в размере 2 процентов от стоимости размещения, соответствующий законопроект, предложенный комиссией по налогам и бюджету, был принят парламентом страны в первом чтении", — сообщает издание.
Газета отмечает, что со следующего года налог будет взиматься с постояльцев гостиниц, отелей, пансионатов, гостевых домов, курортных посёлков, а также апарт— и бутик-отелей. Планируется, что сбор будут взимать с каждого туриста, для детей и пенсионеров не предусмотрено скидок.
"Тем не менее отдых в гостевых домах, принадлежащих госучреждениям, облагаться налогом не будет", — указывает издание.
Также в соответствии с законопроектом президент страны может в два раза повысить или снизить ставку налога.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила порталу «Интерфакс-Туризм», что турецкие отельеры считают налог нелогичным, так как под налогооблагаемую базу попадает не только размещение, но и прочие опции в отеле (напитки, еда, бассейн, развлекательные услуги, SPA). Непонятно также, на что пойдут деньги, так как в других странах их обычно тратят на развитие инфраструктуры, отметила она.
Ломидзе обратила внимание, что налог на проживание в Европе почти всегда варьируется в зависимости от локаций и сезонности. В низкий сезон ставка, как правило, снижается на 50 процентов. Или в менее посещаемых регионах сумма налога меньше, а в популярных локациях налоговые ставки для туристов более высокие. При этом в Турции все города и провинции уравнены, скидок в низкий сезон нет, указала она.
Как расскзаала Ломидзе, в ассоциациях отельеров недовольны также тем, что в следующем году им фактически придётся платить этот налог из своего кармана, поскольку контрактинг отелей уже закончен и менять цены на размещение нельзя.
"Ассоциации написали письмо министру туризма и культуры Турции. Представители гостиничного бизнеса просят отсрочки введения налоговой новинки до 2021 года, поскольку не успели предупредить туроператоров и клиентов о новом налоге", — сказала она.
В Турции по инициативе министерства финансов ранее обсуждалось введение в следующем году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6 процентов стоимости номеров в бюджет. В результате парламентская комиссия решила переложить этот налог на туристов и изменить его ставку.
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Теги:
Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Парламент Турции , Минфин , Интерфакс
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