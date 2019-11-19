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Врачи объяснили, как путешествия влияют на сердце 

Рамблер 1 час назад
Медики уверяют, что поездки в новые места не только дарят новые впечатления, но и оказывают влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает портал "МедикФорум".
В путешествиях люди испытывают меньше стресса, меньше волнуются и становятся гораздо счастливее. Это напрямую влияет на сердца, серьезно улучшая его деятельность. Кроме того, зарубежные поездки выступают своего рода тренировкой для мозга, что существенно снижает риск развития старческого слабоумия и других неприятных болезней, связанных со старением, в том числе сосудов. Также путешествия делают иммунитет человека крепче.
Ранее "Рамблер" писал, что больше всего раздражает туристов в путешествиях.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий , Видео
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