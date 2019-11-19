Врачи объяснили, как путешествия влияют на сердце

Медики уверяют, что поездки в новые места не только дарят новые впечатления, но и оказывают влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает портал "МедикФорум".

В путешествиях люди испытывают меньше стресса, меньше волнуются и становятся гораздо счастливее. Это напрямую влияет на сердца, серьезно улучшая его деятельность. Кроме того, зарубежные поездки выступают своего рода тренировкой для мозга, что существенно снижает риск развития старческого слабоумия и других неприятных болезней, связанных со старением, в том числе сосудов. Также путешествия делают иммунитет человека крепче.