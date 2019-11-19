В российских отелях подорожают номера

Стоимость проживания в российских отелях вырастет из-за вступившего в силу закона о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах. Таким мнением поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе , передает во вторник, 19 ноября, агентство «Москва».

По ее словам, в результате изменений в законодательстве увеличится спрос не только на гостиницы и хостелы, но и на менее бюджетные варианты размещения, а значит, возрастут и цены. «В конечном итоге это повлияет и на финальную цену туров. От таких драконовских поправок страдают потребители», — подытожила Ломидзе.

Она добавила, что в настоящее время уже снизилось число бюджетных мест размещения, например, в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Впоследствии, отметила представитель АТОР, туристы могут начать останавливаться в квартирах вместо гостиниц, так как на них нововведения не распространяются.

С 1 октября в России запретили использовать жилые помещения — квартиры и частные дома — в качестве гостиниц. Поводом к принятию закона послужило несоблюдение хозяевами помещений требований по шумоизоляции, чистоте и прочим условиям. Авторами документа выступили более 30 депутатов во главе с председателем думского комитета по жилищной политике Галиной Хованской.