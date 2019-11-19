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В российских отелях подорожают номера 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
В российских отелях подорожают номера
Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»
Стоимость проживания в российских отелях вырастет из-за вступившего в силу закона о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах. Таким мнением поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает во вторник, 19 ноября, агентство «Москва».
По ее словам, в результате изменений в законодательстве увеличится спрос не только на гостиницы и хостелы, но и на менее бюджетные варианты размещения, а значит, возрастут и цены. «В конечном итоге это повлияет и на финальную цену туров. От таких драконовских поправок страдают потребители», — подытожила Ломидзе.
Она добавила, что в настоящее время уже снизилось число бюджетных мест размещения, например, в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Впоследствии, отметила представитель АТОР, туристы могут начать останавливаться в квартирах вместо гостиниц, так как на них нововведения не распространяются.
С 1 октября в России запретили использовать жилые помещения — квартиры и частные дома — в качестве гостиниц. Поводом к принятию закона послужило несоблюдение хозяевами помещений требований по шумоизоляции, чистоте и прочим условиям. Авторами документа выступили более 30 депутатов во главе с председателем думского комитета по жилищной политике Галиной Хованской.
15 ноября член правления Лиги хостелов Евгений Насонов заявил, что в России не вводили запрет на посуточную аренду квартир. В Минстрое это подтвердили, поскольку аренда жилых помещений в многоквартирных домах не является гостиничной услугой.
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Теги:
Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Минстрой , АГН "Москва"
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