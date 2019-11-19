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Белый мужчина отказался сесть рядом с темнокожей 

Рамблер 2 часа назад
Белый мужчина отказался сесть рядом с темнокожей
Фото: @astrostarbright
На рейсе авиакомпании United Airlines произошел, казалось бы, немыслимый в век равноправия и толерантности инцидент. Белый мужчина отказался лететь рядом с темнокожей девушкой. Бортпроводники немедленно предоставили ему другое место, а 16-летняя Тэйлор Ричардсон оказалась без соседа. Ее это не расстроило, но все же она посчитала нужным рассказать о случившемся в своем Twitter-аккаунте.
Подписчики возмутились и поддержали девушку. Твит заметили и представители авиакомпании, Тэйлор принесли извинения и пообещали впредь стараться избегать таких неприятных моментов.
Ранее "Рамблер" писал о том, что медики сообщили, в чем полные люди превосходят тощих.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
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