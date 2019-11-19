Самый загадочный мост в мире

Мост "Золотые ворота" расположен в Сан-Франциско и является одной из достопримечательностей США. Он стал одним из самых узнаваемых сооружений, но вокруг него постоянно происходят загадочные случаи.

Некоторое время "Золотые ворота" были самым большим висячим мостом в мире. Он был построен в 1937 году и является одним из главных туристических мест города уже более 80 лет.

Однако у него есть и печальная слава. Место притягивает людей, которые хотят самостоятельно уйти из жизни. У них это место является одним из самых популярных. Трагические случаи происходят здесь каждые две недели.

Первый случай произошел спустя три месяца после открытия моста. Тогда там погиб ветеран Первой мировой войны, который был психически болен из-за контузии.

С тех пор в этом месте произошло более 1200 трагических случаев. Их счет перестали вести после того, как количество перевалило за тысячу. Проезжая часть находится в 75 метрах от воды, а ее температура достигает 8 градусов. Чаще всего люди, решившие закончить жизнь самостоятельно, погибают от удара об воду или переохлаждения.

Однако известны случаи, когда люди выживали. В 1985 году 16-летний спортсмен вошел в воду и не получил ни единой травмы. Также известны случаи, когда люди выживали, доплывали до берега и самостоятельно обращались в больницу.

До сих пор власти штата решают вопрос с тем, как прекратить трагические случаи в этом месте. На данный момент по всей пешеходной полосе проставлены таблички с надписью "Надежда есть. Позвони. Последствия прыжка с этого моста фатальны и трагичны"