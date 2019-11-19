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Авиакомпания отменила десятки рейсов из-за новых проблем Boeing 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Авиакомпания отменила рейсы из-за проблем Boeing
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Авиакомпания Air New Zeland была вынуждена отменить десятки международных рейсов из-за проблем с двигателями Rolls-Royce Trent 1000 TEN, которые установлены на авиалайнеры Boeing 787-9 Dreamliner. Об этом сообщает Stuff.co.nz.
Из-за проблем с лопатками турбин высокого давления на двигателях Trent 1000 TEN производителем было рекомендовано увеличить частоту их технического обслуживания. Всего было было отменено 62 рейса. Неудобства затронули 14 тысяч человек.
Так как у Rolls-Royce нет запасных двигателей, которые могли бы быть установлены на авиалайнеры на время технического обслуживания, Air New Zeland пришлось снять Boeing 787-9 Dreamliner с ряда рейсов. Всего у компании 14 самолетов 787-9, а также четыре запасных двигателя для них.
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Теги:
Новости путешествий , Другое , Boeing
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