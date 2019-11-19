Авиакомпания отменила рейсы из-за проблем Boeing

Авиакомпания отменила десятки рейсов из-за новых проблем Boeing

Авиакомпания Air New Zeland была вынуждена отменить десятки международных рейсов из-за проблем с двигателями Rolls-Royce Trent 1000 TEN, которые установлены на авиалайнеры Boeing 787-9 Dreamliner. Об этом сообщает Stuff.co.nz.

Из-за проблем с лопатками турбин высокого давления на двигателях Trent 1000 TEN производителем было рекомендовано увеличить частоту их технического обслуживания. Всего было было отменено 62 рейса. Неудобства затронули 14 тысяч человек.