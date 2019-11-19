Пять причин поехать в Мюнхен

Один из самых древних из обжитых регионов Европы, древнее королевство со своими традициями и обычаями, а также самый веселый кусочек Германии. Все это о Баварии, которую до сих пор легко можно принять за отдельное государство, если не обращать внимания на звучащий всюду немецкий язык.

Столица региона Мюнхен — один из главных туристических городов Старого света. В нем своя, особая атмосфера, богатая история и, конечно, культурная идентичность. И если этого вам недостаточно, чтобы связать свой следующий отпуск с вольной баварской землей, то вот еще пять причин поехать в Мюнхен.

Причина №1. Побывать в другой Германии

Бавария — это не Германия. Нет, там нет сепаратистских настроений, никаких маршей протеста и забастовок, как в той же Барселоне, вы в Мюнхене не увидите. И все же это совершенно другая земля, которая хоть и вошла в состав Германской Империи 150 лет назад, но все же до сих пор носит название Freistaat — «вольное государство».

В Баварии даже живут не немцы. И речь вовсе не о мигрантах, которые массово заселяют этот регион. Просто баварцы, в отличие от жителей центральной части ФРГ, относятся к кельтским племенам. Во времена Римской Империи современная Бавария была северной оконечностью государства. В ней процветала культура и экономика, в противовес соседям-германцам — по большей части дикарям.

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Во многом это сформировало определенный культурный национализм в баварцах. Они не считают себя немцами, постоянно подчеркивают собственную идентичность, говорят на местном диалекте, который вряд ли будет понятен учившему немецкий язык в обычной советской школе человеку. В Баварии свои традиции и свои праздники. И к ним местные жители относятся очень серьезно. Например, игроков местного футбольного клуба в обязательном порядке заставляют участвовать в Октоберфесте. При этом по полям фестиваля бразильцы, поляки, испанцы и хорваты разгуливают в традиционной одежде. Те самые кожаные шорты на подтяжках, расписная рубашка и зеленая шляпа с пером: в таком виде людей можно встретить в Баварии даже в метро.

Во многом ставить себя особняком баварцам помогает сильная экономическая база. Именно в этом регионе находятся такие мировые гиганты различных индустрий, как BMW, Audi и Siemens

В общем, даже если вы уже бывали в Германии, например, в Берлине или Дрездене, поездка в Мюнхен окажется для вас совершенно новым опытом. Познакомиться с богатым и самобытным регионом — это первая причина поехать в столицу Баварии.

Причина №2. Прикоснуться к истории

Баварская земля — это одна сплошная история. Ни одно масштабное событие Европы не обошло стороной и Мюнхен. В городе можно встретить напоминания и о Тридцатилетней войне, и о наполеоновских временах, и о трагических событиях середины XX века. Практически по всей земле, в том числе и в самом Мюнхене, расположились десятки лютеранских церквей. Это красивейшие готические соборы, которые практически в неизменном виде удается сохранять на протяжении многих столетий. Многие храмы, которые не пережили войну, восстанавливались с нуля, но в строгом соответствии с технологиями Средневековья. Удивительна история Фрауэнкирхе в центре Мюнхена. Это сооружение возвели в еще в XV веке. Тогда было наказано никогда не строить ничего выше собора, который вытянулся аж на 99 метров вверх. 15 лет назад на городском референдуме жители решили оставить этот древний указ в силе. Так в черте города ни одной столь же высокой многоэтажки и не построили.

Мир24

Если совсем немного отъехать от Мюнхена на юг, то можно добраться до еще большей древности. Город Аугсбург был основан еще 15 году — внимание — до нашей эры! Таких мест в Германии всего два. До сих пор там можно встретить барельефы или здания, оформленные надписями на латыни, или сделанными в соответствии с римской эстетикой.

Если вы больше интересуетесь новейшей историей, то Бавария — идеальный шанс побывать в тех местах, где зародился и скончался немецкий нацизм. В Мюнхене до прихода к власти действовал Адольф Гитлер, там произошел знаменитый Пивной путч, после которого будущий фюрер был арестован и помещен в тюрьму. А в нескольких километрах на севере расположен Нюрнберг, в котором нацистских преступников осудили и казнили.

Улицы, площади и соборы, которые успели повидать все противоречивые события из германской истории — вторая причина побывать в Мюнхене.

Причина №3. Насладиться местной кухней

Конечно, Бавария — это, в первую очередь, пиво. Здесь оно льется рекой. Хмельной напиток можно приобрести буквально на каждом шагу. А рестораны под свой патронаж берут баварские пивные заводы. Таким образом, за каждой маркой закреплена своя точка в Мюнхене. Именно здесь проявляется особый культурный национализм баварцев. Они не приемлют чужого пива. И если в отдельных барах или супермаркетах еще можно обнаружить пенное из Англии или других регионов Германии, то на знаменитом Октоберфесте разливают только местное — и точка.

Впрочем, на алкоголе баварская кухня не заканчивается. Буквально на каждом шагу в Мюнхене находится палатка с брецелями — это на первый взгляд обычные бублики, которые возведены здесь в разряд священной пищи. Удивительно, но в довольно сильно населенном турками городе купить кебаб сложнее, чем брецель. Купить бублик можно практически с любым вкусом: запеченный с сыром, с миндалем, в сахаре, в соли, с вареньем и медом. А если поесть хочется плотно, то добро пожаловать в любое кафе, где с радостью подадут бутерброд… из брецеля! Выпечку разрезают на две половинки, кладут внутрь все, что душе угодно, и подают вместо обычных сендвичей.

Мир24

Отдельная любовь мюнхенцев — это сосиски. Здесь их можно встретить под самыми разными названиями, но непременно с корнем «вюрст». В сосиски добавляют различные травы и специи, обильно удобряют их горчицей — которую, кстати, массово производят в северном Нюрнберге — и подают вместе с бокалом хорошего пива. До традиционного мюнхенского обеда не хватает всего двух ингредиентов: холодного картофельного салата (это отваренная и отмоченная в уксусе картошка), а также квашеной капусты.

Если захотите прочувствовать настоящий дух баварского застолья, то надевайте свои кожаные штаны или дирндли (женские парадные платья) и приходите в Хофбройхаус. Название этого места дословно переводится как «придворная пивоварня». И это одна из древнейших забегаловок Мюнхена. Не сказать, что еда там отличается особым вкусом, но атмосфера точно запомнится вам надолго. Огромный аскетичный зал без особых украшений, постоянная живая баварская музыка, звон стаканов и веселый смех. В эту трехэтажную пивную в центре города ходят целыми поколениями. В одном из углов даже спрятался специальный отдел, где хранятся кружки постоянных посетителей. Они передаются по наследству, и в них вот уже многие десятилетия наливают одно и то же пиво сыновьям, отцам и дедам.

В Мюнхен пусть и не стоит ехать исключительно ради еды, но это точно одна из причин там оказаться.

Причина №4. Увидеть Альпы

Горы — это магия. Многокилометровые каменные глыбы завораживают своей красотой. Особенно если это что-то столь значимое для европейской культуры, как Альпы. Длинная цепочка горных массивов обрамляет южную границу Баварии. Из города их прекрасно видно, особенно если день безоблачный: темные с белыми верхушками гиганты стоят на горизонте и будто огораживают эту местность от остального мира.

Для самых смелых и готовых к приключениям есть программа-максимум: отправляйтесь на городской вокзал и садитесь в электричку до Фюссена. За два часа вас довезут прямо к подножию Альп, где можно прокатиться на фуникулере до одной из вершин, причем довольно дешево. Вот так: всего двести лет назад эти места долго и трудно пересекал Александр Суворов , а сейчас забраться наверх можно всего за пару минут.

Мир24

Если поехать немного восточнее, то можно попасть в знаменитый замок-фантазию Нойшванштайн. Он расположен на высоте нескольких сотен метров, прямо на склоне горы. Его построил в XIX веке баварский король Людвиг II. Он потратил много денег лишь для того, чтобы создать крепость своей мечты, как у средневековых властителей. На фоне Альп этот памятник богатству Королевства Бавария смотрится особенно впечатляюще.

Побывать в горах, будто сошедших с известных картин и страниц учебника истории, — это еще одна причина побывать в Мюнхене.

Причина №5. Рассмотреть город с высоты птичьего полета

Как мы уже отмечали, в Мюнхене нельзя строить здания выше 99 метров. Поэтому он, как и любой хороший европейский город, выглядит плоским. Редкие десятиэтажки — это скорее исключение, чем правило. В основном Мюнхен застраивают четырех— и пятиэтажными домами. Есть даже отдельные районы с крохотной одноэтажной застройкой. Посмотреть на это с высоты — отдельное удовольствие.

Первое место, с которого открывается шикарный вид, это Петерскирхе — или «Альтер Петер», как ее называют в народе. Это один из древнейших соборов Мюнхена, деревянный прообраз которой стоял в городе еще в XI веке. Несколько раз здание сгорало и разрушалось, затем перестраивалось и наконец приобрело современный вид — с 91-метровым шпилем. И — в качестве подарка для всех туристов — туда можно подняться! Правда, к этому стоит заранее подготовиться. Узкая лестница на 300 ступеней — испытание не для каждого. Однако вид практически из центра на всю историческую часть города того, безусловно, стоит.

Мир24

Вторая точка находится уже за пределами центрального Мюнхена — в Олимпийском парке. Том самом, где произошел ужасный теракт во время Игр-1972. Но о трагедии там мало что напоминает. Это одно из любимых мест отдыха мюнхенцев, которое расположено всего в нескольких станциях метро от главной площади. Именно там расположена башня «Олимпиатурм». В шпиле она достигает 291 метр в высоту, но туристу подняться дадут лишь на 182 метра. Впрочем, уже там захватывает дух. Обойдя обзорную площадку по кругу, можно рассмотреть не только весь город, но и многие строения за его пределами. Особенно с такой высоты потрясающе выглядят горы, которые возвышаются над всеми другими строениями.

Уникальные панорамы — это пятая причина посетить Мюнхен.