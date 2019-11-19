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Врачи выявили, как путешествия влияют на здоровье сердца 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Врачи выявили, как путешествия влияют на сердце
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам медиков, путешествия — это не только приключения и новые эмоции, но и огромная польза для здоровья. Так, путешествия снижают уровень стресса, делают людей спокойными и счастливыми.
Сообщается, что путешествия снижают риск болезней сердца. По словам ученых, поездки за бугор тренируют мозг. Врачи отметили, что путешествия снижают риск возникновения деменции и старческого слабоумия. Мы писали выше, что новые впечатления снижают показатели стресса и тревожных расстройств, что защищает сердце.
Также поездки повышают спортивные показатели. Именно поэтому в путешествиях рекомендуется больше гулять, кататься на велосипеде и купаться.
Медики сообщили, что путешествия в целом укрепляют иммунитет. Так, человек подвергает организм разным контактам с окружающей средой, что является своего рода тренировкой, которая поможет противостоять разным бактериям и инфекциям. Об этом пишет «МедикФорум».
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