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5 вполне доступных мест, откуда дешевле всего наблюдать за северным сиянием 

TURIZM.RU 5 часов назад
Где дешевле всего наблюдать за северным сиянием
Фото: TURIZM.RU
Сервис по поиску и бронированию Hostelworld назвал 5 самых недорогих отелей, постояльцы которых могут ежедневно наслаждаться северным сиянием. Об этом пишет Lonely Planet.
Аналитики сайта составили топ-5 мест на планете, которые предлагают не только отличные условия для наблюдения за потрясающим природным явлением, но и ночевку не дороже 27 евро за ночь.
Открывает список хостел 7 Fells в финской деревне Акасломполо. В зимние месяцы здесь можно совершенно бесплатно покататься на санках по ближайшему замерзшему озеру, надышаться на год вперед чистейшим воздухом и сделать идеальное фото северного сияния. Кроме того, туриста обещают разбудить в нужное время, чтобы тот не пропустил природное чудо. В хостеле общие туалеты и душевые, а также большая сауна в отдельном здании. Стоимость проживания начинается от 27 евро за ночь на человека.
Увидеть северное сияние туристы могут и в Шотландии. Вполне подходящим для этого местом эксперты называют остров Скай и расположенный на одном из его мысов хостел Skywalker. Этот объект размещения порадует не только хорошими условиями для наблюдения за столпами света в темном небе, но и проживанием в номере, оформленном в стиле фильма «Звездные войны». Самое дешевое предложение от хостела составляет 22 евро за ночь.
На три евро дороже обойдется проживание в Billie's Backpackers на Аляске. Он позиционирует себя как семейный хотстел в городе Фэрбенкс, удобно расположенный рядом с магазинами и ресторанами. На его территории имеются общие комнаты и отдельные номера, палаточный лагерь и стеклянная беседка. В зимний период Фэрбенкс считается одним из лучших мест на Аляске для наблюдения за северным сиянием.
Самым дешевым вариантом оказался отель Sandrock Holiday на Малин-Хед, северном мысе Ирландии. Стоимость размещения здесь начинается от 14 евро в сутки. Кроме возможности увидеть северное сияние, гостиница предлагает отличный вид на рыбацкий пирс, пляж и залив. Постояльцы также могут отправиться на рыбалку, а затем приготовить выловленные морепродукты на общей кухне.
Замыкает топ-5 исландский хостел Loft в Рейкьявике. В сентябре, октябре, марте и апреле насладиться всеми красками северного сияния здесь можно прямо с террасы на крыше хостела. Бронирование ночлега доступно минимум за 25 евро.
В Hostelworld напомнили, что лучшим временем для наблюдения за северным сиянием считается период с января по март.
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