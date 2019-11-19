Почему в самолете лучше не брать одеяло

Эксперты рассказали, почему в самолете лучше не просить одеяло

Выданное в самолете одеяло, как оказалось, может преподнести авиапассажиру немало сюрпризов. Британские эксперты рассказали, какие именно, и поделились с Daily Star.

Авиаперелеты на дальние расстояния отлично подходят для того, чтобы поспать, и многие пассажиры во время рейса просят у бортпроводников одеяло. Однако, к этому «казенному» аксессуару для сна нужно относиться со всей осторожностью. Так считают специалисты компании Fashion Beans из Великобритании.

«Редко, кто из пассажиров задумывается, сколько людей пользовались этим же одеялом до них», — заявляют эксперты.

Беспокойство вызывает тот факт, что хоть авиакомпании периодически и меняют одеяла, они не всегда ответственно относятся к их чистке. Согласно данным, некоторые перевозчики отправляют бортовые одеяла на стирку раз в 5 дней.

Но отдельные компании могут не заниматься этим вопросом в течение целого месяца. Это в свою очередь чревато тем, что путешественнику достанется вещь, весьма сомнительная с точки зрения гигиены. А как ее использовали другие пассажиры, останется только догадываться.

Тем, кто не хочет думать о микробах и чужих бактериях, эксперты рекомендуют брать в длительный рейс собственное небольшое одеяло.

Ранее сотрудники одного из аэропортов Великобритании рассказали, почему навесной замок на чемодане — плохая идея. Все просто: багаж с замком гораздо заметнее и сильно выделяется на фоне остальных вещей.

Следовательно, этот факт многократно увеличивает шансы на вскрытие именно этого чемодана. А вот замки на молниях сумок и вовсе бесполезны. Вскрыть молнию можно обычной ручкой, после чего закрыть ее не составит труда с помощью скрепленных замком бегунков.