Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Врачи объяснили, как путешествия влияют на сердце
Врачи объяснили, как путешествия влияют на сердце
Новости путешествий
Белый мужчина отказался сесть рядом с темнокожей
Белый мужчина отказался сесть рядом с темнокожей
Новости путешествий
Авиакомпания отменила рейсы из-за проблем Boeing
Авиакомпания отменила рейсы из-за проблем Boeing
Новости путешествий
Аллергик остался без еды во время перелета
Аллергик остался без еды во время перелета
Новости путешествий

Эксперты рассказали, почему в самолете лучше не просить одеяло 

TURIZM.RU 5 часов назад
Почему в самолете лучше не брать одеяло
Фото: TURIZM.RU
Выданное в самолете одеяло, как оказалось, может преподнести авиапассажиру немало сюрпризов. Британские эксперты рассказали, какие именно, и поделились с Daily Star.
Авиаперелеты на дальние расстояния отлично подходят для того, чтобы поспать, и многие пассажиры во время рейса просят у бортпроводников одеяло. Однако, к этому «казенному» аксессуару для сна нужно относиться со всей осторожностью. Так считают специалисты компании Fashion Beans из Великобритании.
«Редко, кто из пассажиров задумывается, сколько людей пользовались этим же одеялом до них», — заявляют эксперты.
Беспокойство вызывает тот факт, что хоть авиакомпании периодически и меняют одеяла, они не всегда ответственно относятся к их чистке. Согласно данным, некоторые перевозчики отправляют бортовые одеяла на стирку раз в 5 дней.
Но отдельные компании могут не заниматься этим вопросом в течение целого месяца. Это в свою очередь чревато тем, что путешественнику достанется вещь, весьма сомнительная с точки зрения гигиены. А как ее использовали другие пассажиры, останется только догадываться.
Тем, кто не хочет думать о микробах и чужих бактериях, эксперты рекомендуют брать в длительный рейс собственное небольшое одеяло.
Ранее сотрудники одного из аэропортов Великобритании рассказали, почему навесной замок на чемодане — плохая идея. Все просто: багаж с замком гораздо заметнее и сильно выделяется на фоне остальных вещей.
Следовательно, этот факт многократно увеличивает шансы на вскрытие именно этого чемодана. А вот замки на молниях сумок и вовсе бесполезны. Вскрыть молнию можно обычной ручкой, после чего закрыть ее не составит труда с помощью скрепленных замком бегунков.
Видео дня. Туриста поглотил венецианский канал
TURIZM.RU: последние новости
Сотрудники аэропортов советуют не вешать никаких замков на чемоданы. И вот, почему Сотрудники аэропортов советуют не вешать никаких замков на чемоданы. И вот, почему 5 вполне доступных мест, откуда дешевле всего наблюдать за северным сиянием 5 вполне доступных мест, откуда дешевле всего наблюдать за северным сиянием Возвращение чартеров в Египет в 2019 году. Мечтать не вредно Возвращение чартеров в Египет в 2019 году. Мечтать не вредно
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Газета Daily Star
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи объяснили, как путешествия влияют на сердце
Врачи объяснили, как путешествия влияют на сердце
Белый мужчина отказался сесть рядом с темнокожей
Белый мужчина отказался сесть рядом с темнокожей 10
Авиакомпания отменила рейсы из-за проблем Boeing
Авиакомпания отменила рейсы из-за проблем Boeing
Аллергик остался без еды во время перелета
Аллергик остался без еды во время перелета
Пять причин поехать в Мюнхен
Пять причин поехать в Мюнхен 1
Видео
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
00:51
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
Новости путешествий
Экстремалы пронзили Небесные врата
01:28
Экстремалы пронзили Небесные врата
Новости путешествий
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
00:21
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Новости путешествий Другое
Туриста-ротозея поглотил венецианский канал
00:26
Туриста-ротозея поглотил венецианский канал
Новости путешествий
Мадонну лишили груди в метро
00:31
Мадонну лишили груди в метро
Новости путешествий
В Перу нашли монстров с квадратными головами
00:27
В Перу нашли монстров с квадратными головами
Новости путешествий
Зачем лысеющие мужчины массово едут в Турцию
00:38
Зачем лысеющие мужчины массово едут в Турцию
Новости путешествий
Авиакомпания слила личные данные пассажиров в Сеть
00:27
Авиакомпания слила личные данные пассажиров в Сеть
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение