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Почему нельзя спать раздетым в отеле 

Рамблер 4 часа назад
Почему нельзя спать голым в отеле
Фото: depositphotos.com
Едва ли кто-то станет спорить с тем, что пребывание в хорошем отеле во время отпуска — отдельный вид удовольствия. Особенно, если оно не сильно ударяет по кошельку. Безупречный сервис, вкусные завтраки, прекрасный вид из окна, белоснежные простыни, и, конечно, огромная кровать. Все эти слова греют душу туриста, привыкшего отдыхать с комфортом. Однако, как выяснилось, даже в номерах пятизвездочных отелей не стоит полностью расслабляться. "Рамблер" выяснял, почему.
Ученые давно доказали пользу сна без одежды, и многие люди с удовольствием спят нагишом не только дома, но и в отелях. Вот только врачи не рекомендуют спать на чужой кровати голым.
Дело в том, что кровати гостиничных номеров, даже если на первый взгляд они кажутся максимально чистыми, не отличаются стерильностью. Изучив множество отелей и кроватей в них, эксперты выяснили, что они содержат в себе бессчетное количество болезнетворных микробов. Больше неприятных микроорганизмов было обнаружено только в ванной комнате.
Постельное белье в отелях действительно меняют регулярно. Чего нельзя сказать, например, о матрасах и коврах. Вот почему, планируя провести в отеле не одну ночь, стоит позаботиться об одежде для сна.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий
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