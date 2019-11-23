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Почему в самолетах нет парашютов 

Рамблер 1 час назад
Почему в самолетах нет парашютов
Фото: depositphotos.com
По статистике, более половины людей, летающих на самолетах, страдают от аэрофобии — боязни перелетов. Все справляются с этим по-разному, но наверняка у каждого хотя бы раз в жизни возникала мысль о наличии парашютов на пассажирском самолете.
Казалось бы, идея очень проста: вместо спасательного жилета каждому пассажиру под кресло можно положить парашют. Тогда он сможет спастись в случае авиакатастрофы. Однако все не так просто.
Для того, чтобы понять, почему этот способ неэффективен, нужно представить авиакатастрофу. изначально план с парашютом проваливается, так как человек в панике и суматохе просто не сможет достать рюкзак, надеть его на себя и спокойно добраться до выхода.
Во-вторых, идея обречена на провал, так как самолет двигается с очень высокой скоростью. Если человек выпрыгнет из воздушного судна без подготовки, он просто не выживет. Кроме того, лайнеры летают на высоте 10 тысяч метров. Человек не выживает на высоте 8 тысяч метров без дополнительного кислорода, а на 4 тысячах метров ему тяжело дышать. Таким образом, всему самолету нужно выпрыгнуть в определенный момент, чтобы выжить. Если хотя бы один человек откроет дверь и попытается покинуть самолет, случится разгерметизация и задохнуться все остальные.
Большинство людей, которые прыгают с парашютом, имеют хотя бы минимальную подготовку или прибегают к помощи инструктора, который будет лететь вместе с ними. Неопытный человек в страхе и панике просто не сможет вовремя раскрыть самолет и спокойно приземлиться.
Таким образом, авиакомпаниям ничего не будет стоить внедрить в свои самолеты парашюты, но в случае авиакатастрофы они будут бесполезными. На это есть несколько причин, и только профессионал с большим везением сможет спастись в авиакатастрофе при помощи парашюта.
Видео дня. Опасные места планеты, куда не стоит ехать
Комментарии1 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий
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