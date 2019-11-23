Какие опасности поджидают в поезде

Тем, кто боится летать, говорят, что самый безопасный транспорт — самолет. Тогда многие задумываются, какие же опасности поджидают людей, например, в поезде. Ведь он спокойно едет по рельсам, не может свернуть с дороги. "Рамблер" узнал о том, какие опасности на самом деле подстерегают людей в поезде.

Бактерии и микробы

Поверхности в поезде очень плохо обрабатываются и почти не дезинфицируются. Именно поэтому в этом виде транспорта очень легко "подцепить" вирусные инфекции и заболевания. Никто также не отменял кожные болезни, например, грибок. Поэтому не снимайте обувь или носки, если не хотите заразиться. Старайтесь регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептическим гелем, а в купе протирайте поверхности влажными салфетками.

Травмы

Большое количество травм приходится именно на поезда. Например, во время резкого торможения люди просто падают со своих мест или в коридоре. Хуже всего приходится тем, кто спит на верхних полках. Поэтому старайтесь всегда держаться за поручни, а, если вы купили место на верхней полке, попросите у проводника ремни безопасности.

Отравление

Большинство людей любят плотно поесть в поезде. Иногда одна поездка может достигать несколько дней, а то и неделю. В таких случаях многие запасаются едой сразу на все это время и не думают, что она может испортиться. Не берите с собой в поезд скоропортящиеся продукты, а, если все же решили рискнуть, возьмите переносной холодильник, который сохранит свежесть еды. Как правило, люди не замечают, как у продуктов заканчивается срок годности, а отравление в поезде — не самая приятная вещь.

Простуда

Большинство путешествуют на поездах летом. Не во всех составах есть кондиционеры, поэтому приходится открывать окна. Это чревато простудой и вирусными заболеваниями. Кроме того, если вы ляжете спать с открытым окном, можете застудить себе шею. Если вы все-таки решились открыть окно на ночь, лучше лягте к нему ногами, так вы сократите вероятность инфекции.