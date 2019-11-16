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Назван способ борьбы с аэрофобией 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Назван способ борьбы с аэрофобией
Фото: Вечерняя Москва
В октябре Boeing 787-9, следовавший из Лондона в Сидней, совершил самый долгий беспосадочный рейс в истории. Самолет провел в воздухе 19 часов 16 минут.
Трудно представить себе, что пережили пассажиры, боящиеся летать. О том, как справиться с аэрофобией, «Вечерней Москве» рассказал врач психолог, психиатр психо— и гипнотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
— Аэрофобия всегда несет в себе какой-то травматический компонент, переживание сильного страха. Например, человек попал в турбулентность, самолет, в котором он летел, совершил жесткую посадку и это событие записалось как страх того, что перелеты могут быть небезопасными. Либо он мог и не лететь сам, а пережить с чужих слов, посмотреть новость об упавшем самолете и воспринять это так лично, что появился страх выживания. Справляться с этим можно по-разному. Например, с помощью приема противотревожных препаратов, транквилизаторов. Это и целенаправленная работа, когда пациент идет к психотерапевту и работает с аэрофобией. Специалист предложит понять причину страха с точки зрения травмотерапии, вернуться в это событие и обесценить его. Оно так же останется в памяти, но уже не будет иметь веса.
— Что делать, если человек не успел принять нужных мер, а садиться в самолет нужно уже сейчас?
— Есть определенные способы, которые работают и в моменте переживания. Существует множество систем, построенных на дыхании, к примеру, дыхание по квадрату. Согласно такому методу, человек должен дышать на четыре счета, делая вдохи, выдохи, задерживая воздух в определенные моменты. Это нацелено на снижение тревожности, выброса адреналина. Есть и другие упражнения, которые помогают справиться с не слишком интенсивной тревогой. Медитация позволяет переключить внимание, сосредоточившись на дыхании, процессах организма. Другой необычный метод создал Хасай Алиев. Это целая школа избавления от тревожности и страхов, острого стресса, паники с помощью похлопываний по телу. Одно из упражнений — хлест. Похлопывание руками по противоположным плечам. Другой вариант — расслабить руки, превратив их в подобие веревки и закинуть их на спину к лопаткам. Эти упражнения отлично помогают справиться в момент переживания тревоги. Еще один способ, который поможет аэрофобам справиться с перелетом — иметь под рукой записанный гипноз. Он может быть записан в аудиоформате индивидуально для человека, либо это может быть общая запись, предлагающая переключить внимание и погружающая в состояние транса, снижая тем самым внутреннее напряжение.
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Теги:
Новости путешествий , Евгений Фомин , Boeing
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