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Выяснилось, сколько сэкономят туристы на невозвратном тарифе для отелей 

TourDom 58 минут назад
Сколько экономят туристы на невозвратном тарифе
Фото: TourDom
«Опора России» предложила ввести в законодательство понятие «невозвратный тариф» для российских гостиниц — то есть право удерживать 100% оплаты, если клиент откажется от брони. Об этом порталу TourDom.ru сообщил вице-президент организации Алексей Кожевников. По его словам, соответствующее предложение было направлено в Минэкономразвития, Ростуризм и Роспотребнадзор.
Предусмотрены и исключения из правила: внезапная болезнь гостя или его близкого родственника, смерть члена семьи, травма клиента в результате несчастного случая, подтвержденные соответствующими документами на дату заезда.
«Невозвратный тариф — это предложение с хорошим дисконтом более чем 10%. В системах онлайн-бронирования в настоящее время существует возможность его применения гостиницами, однако действующие законодательные акты РФ запрещают их использование», — комментирует Алексей Кожевников.
В «Опоре России» отмечают, что такая практика уже применяется в мировой отельной индустрии, а также в России в сфере авиа и железнодорожных перевозок. Соответствующие поправки могут быть внесены в Закон РФ о защите прав потребителей и в Правила предоставления гостиничных услуг в РФ, но в идеале предприниматели призывают к созданию отдельного закона, который будет регулировать гостиничную сферу.
Отельеры, опрошенные порталом TourDom.ru, поддерживают эту инициативу и утверждают, что введение невозвратных тарифов будет выгодно всем.
«Потребитель получит возможность экономить. Отели — правильно планировать свою загрузку, исключить финансовые потери в случае незаезда гостя», — считает Алексей Высоканов, руководитель управляющей компании «Ателика». Он добавляет, что случаи отказа от бронирования в общем объеме порой могут доходить до 30%.
Положительные моменты для обеих сторон (бизнеса и потребителя) видит и вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. По его мнению, при выборе невозвратного тарифа туристы смогут сэкономить от 10 до 20%.
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Теги:
Новости путешествий , Вадим Прасов , Алексей Кожевников , Ростуризм , Роспотребнадзор , Минэкономразвития
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