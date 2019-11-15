Сколько экономят туристы на невозвратном тарифе

Выяснилось, сколько сэкономят туристы на невозвратном тарифе для отелей

Ростуризм и Роспотребнадзор. «Опора России» предложила ввести в законодательство понятие «невозвратный тариф» для российских гостиниц — то есть право удерживать 100% оплаты, если клиент откажется от брони. Об этом порталу TourDom.ru сообщил вице-президент организации Алексей Кожевников. По его словам, соответствующее предложение было направлено в Минэкономразвития

Предусмотрены и исключения из правила: внезапная болезнь гостя или его близкого родственника, смерть члена семьи, травма клиента в результате несчастного случая, подтвержденные соответствующими документами на дату заезда.

«Невозвратный тариф — это предложение с хорошим дисконтом более чем 10%. В системах онлайн-бронирования в настоящее время существует возможность его применения гостиницами, однако действующие законодательные акты РФ запрещают их использование», — комментирует Алексей Кожевников.

В «Опоре России» отмечают, что такая практика уже применяется в мировой отельной индустрии, а также в России в сфере авиа и железнодорожных перевозок. Соответствующие поправки могут быть внесены в Закон РФ о защите прав потребителей и в Правила предоставления гостиничных услуг в РФ, но в идеале предприниматели призывают к созданию отдельного закона, который будет регулировать гостиничную сферу.

Отельеры, опрошенные порталом TourDom.ru, поддерживают эту инициативу и утверждают, что введение невозвратных тарифов будет выгодно всем.

«Потребитель получит возможность экономить. Отели — правильно планировать свою загрузку, исключить финансовые потери в случае незаезда гостя», — считает Алексей Высоканов, руководитель управляющей компании «Ателика». Он добавляет, что случаи отказа от бронирования в общем объеме порой могут доходить до 30%.