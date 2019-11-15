«Сказочные» места для путешествий с детьми

Если ваш ребенок мечтает погостить у Муми-троллей или навестить Кота в сапогах, попробуйте исполнить его мечту. Для этого необходим лишь загранпаспорт и некоторые финансовые затраты. О том, как отправиться в сказку, рассказывает "Рамблер".

Музей сказок Астрид Линдгрен ("Юнибаккен"), Швеция

На острове Юргорден в Стокгольме поклонники сказок знаменитой писательницы, могут отправиться в гости сразу к нескольким сказочным персонажам.

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На большой площади перед музеем выстроены удивительные декорации к известным сказкам. Можно зайти в домик Карлсона, узнать, как жили Нильс и Пеппи Длинныйчулок. Но это не все, гостей приглашают в сказочный поезд, который отправляется в путешествие по сказочным "улочкам", конечной остановкой которого станет вилла "Курица", где жила самая сильная девочка на свете.

Долина Муми-троллей, Финляндия

В городе Тампере уже много лет существует тематический парк, от которого в восторге все поклонники сказочного семейства Муми-троллей.

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Это настоящий мумми-дол, где гости абсолютно погружаются в сказочную действительность. Невероятные 3D-макеты предметов быта персонажей и даже двухметровая модель настоящего Мумми-дома со множеством балкончиков, лесенок и окошек заставляют забыть, что за пределами парка кипит обычная жизнь. Здесь царит совершенно сказочная атмосфера, а "полное погружение" обеспечивают актеры, изображающие сказочных персонажей, свободно разгуливающих среди гостей и играющие с детьми. Артисты также дают представления, разыгрывая сценки по сюжету любимой сказки.

Замок Бретей, Франция

Неподалеку от Парижа находятся владения Кота в сапогах, куда обязательно стремятся попасть туристы с детьми.

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