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«Сказочные» места для путешествий с детьми 

Рамблер 2 часа назад
«Сказочные» места для путешествий с детьми
Фото: Depositphotos
Если ваш ребенок мечтает погостить у Муми-троллей или навестить Кота в сапогах, попробуйте исполнить его мечту. Для этого необходим лишь загранпаспорт и некоторые финансовые затраты. О том, как отправиться в сказку, рассказывает "Рамблер".

Музей сказок Астрид Линдгрен ("Юнибаккен"), Швеция

На острове Юргорден в Стокгольме поклонники сказок знаменитой писательницы, могут отправиться в гости сразу к нескольким сказочным персонажам.
Wikipedia
На большой площади перед музеем выстроены удивительные декорации к известным сказкам. Можно зайти в домик Карлсона, узнать, как жили Нильс и Пеппи Длинныйчулок. Но это не все, гостей приглашают в сказочный поезд, который отправляется в путешествие по сказочным "улочкам", конечной остановкой которого станет вилла "Курица", где жила самая сильная девочка на свете.

Долина Муми-троллей, Финляндия

В городе Тампере уже много лет существует тематический парк, от которого в восторге все поклонники сказочного семейства Муми-троллей.
Depositphotos
Это настоящий мумми-дол, где гости абсолютно погружаются в сказочную действительность. Невероятные 3D-макеты предметов быта персонажей и даже двухметровая модель настоящего Мумми-дома со множеством балкончиков, лесенок и окошек заставляют забыть, что за пределами парка кипит обычная жизнь. Здесь царит совершенно сказочная атмосфера, а "полное погружение" обеспечивают актеры, изображающие сказочных персонажей, свободно разгуливающих среди гостей и играющие с детьми. Артисты также дают представления, разыгрывая сценки по сюжету любимой сказки.

Замок Бретей, Франция

Неподалеку от Парижа находятся владения Кота в сапогах, куда обязательно стремятся попасть туристы с детьми.
Wikipedia
Здесь "живут" персонажи сказок Шарля Перро: Золушка, Спящая красавица, Красная Шапочка, Мальчик-с-пальчик и даже Синяя Борода. Но настоящий "хозяин" этого сказочного замка — Кот в сапогах. Залы необычного музея украшают более 20 восковых фигур этого персонажа в разных нарядах. Частота замке устраивают театральные представления, которые приводят в восторг не только маленьких посетителей, но и взрослых.
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Новости путешествий , Шарль Перро , Астрид Линдгрен
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