Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц

Жители города Сегежа публикуют фотографии снега, пожелтевшего от тумана, и птиц, которые на лету падают замертво.

Ядовитый туман на полдня окутал город. Он окрасил снег в желтый цвет, дышать на улице было почти невозможно.

Очевидцы рассказывают о снегирях, которые "умерли прямо в полете" и о так называемой "газовой атаке". По мнению эколога Натальи Пастушенко, в Сегеже случился выброс на целлюлозно-бумажном комбинате.

Несмотря на то, что уже 10 лет местные жители жалуются на комбинат во все инстанции, правительство города не предпринимает никаких мер. Суд лишь признал загрязнение комбинатом питьевой воды и воздуха и выписал штраф в 20 тысяч рублей.

Сегежцы отправили обращение на имя президента России, чтобы он обратил внимание на проблему.