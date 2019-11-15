Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
4 места на планете, где можно загадать желание
4 места на планете, где можно загадать желание
Новости путешествий
Должен ли мужчина оплачивать совместный отдых
Должен ли мужчина оплачивать совместный отдых
Новости путешествий
Предложены новые правила по перевозке животных
Предложены новые правила по перевозке животных
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий

Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц 

Рамблер 1 час назад
Жители города Сегежа публикуют фотографии снега, пожелтевшего от тумана, и птиц, которые на лету падают замертво.
Ядовитый туман на полдня окутал город. Он окрасил снег в желтый цвет, дышать на улице было почти невозможно.
Очевидцы рассказывают о снегирях, которые "умерли прямо в полете" и о так называемой "газовой атаке". По мнению эколога Натальи Пастушенко, в Сегеже случился выброс на целлюлозно-бумажном комбинате.
Несмотря на то, что уже 10 лет местные жители жалуются на комбинат во все инстанции, правительство города не предпринимает никаких мер. Суд лишь признал загрязнение комбинатом питьевой воды и воздуха и выписал штраф в 20 тысяч рублей.
Сегежцы отправили обращение на имя президента России, чтобы он обратил внимание на проблему.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о планетах, которые могут стать новым домом для россиян. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
4 места на планете, где можно загадать желание
4 места на планете, где можно загадать желание
Должен ли мужчина оплачивать совместный отдых
Должен ли мужчина оплачивать совместный отдых 7
Предложены новые правила по перевозке животных
Предложены новые правила по перевозке животных 3
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов 1
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево 4
Видео
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
00:51
Ядовитый туман в Карелии истребляет птиц
Новости путешествий
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
00:21
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Новости путешествий Другое
Авиакомпания слила личные данные пассажиров в Сеть
00:27
Авиакомпания слила личные данные пассажиров в Сеть
Новости путешествий
Туристов смыло волной с берега в море
00:34
Туристов смыло волной с берега в море
Новости путешествий
Как в Москве появились круглые дома
05:00
Как в Москве появились круглые дома
Новости путешествий
Что нельзя делать в Тунисе
00:34
Что нельзя делать в Тунисе
Новости путешествий
Венеция вновь ушла под воду
00:28
Венеция вновь ушла под воду
Новости путешествий
Прогнозы о конце Венеции становятся реальностью
00:31
Прогнозы о конце Венеции становятся реальностью
Новости путешествий
Открывается продажа билетов на поезда в Крым
01:55
Открывается продажа билетов на поезда в Крым
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение