Должен ли мужчина оплачивать совместный отдых

Во многих парах вопрос о совместном отдыхе становится настоящим камнем преткновения, порождающим долгие дискуссии и громкие споры. «Рамблер» выяснил, какой процент мужчин готов платить за своих дам в поездках.

Дело времени

Психологи отмечают: большинство конфликтов возникают не среди молодоженов, имеющих общий семейный бюджет, а в парах, состоящих в недолгих отношениях. Партнеры точно не знают на каком этапе находятся их взаимоотношения и насколько сильно они могут зависеть друг от друга. Если пара выбирает традиционную схему общего бюджета, весь свой доход они складывают в «общий кошелек», из которого и финансируются все личные и совместные расходы. При раздельном бюджете у каждого свои расходы и свои доходы, у таких пар считается приемлемым брать у друг друга взаймы. Но такая система не означает, что партнеры полностью обособлены и не имеют общих трат. Есть и третья распространённая схема: мужчина и женщина, не состоящие в браке, делят между собой часть расходов и доходов, оставляя какой-то процент на личные нужды. В эпоху борьбы за равенство полов ответ на вопрос о том, какая система больше подходит для современного общества, казалось бы очевиден: о каких обязательствах мужчины может идти речь, если женщины всеми силами добиваются равноправия и возможности быть финансово независимыми. Тем не менее статистика свидетельствует: традиционные представления о мужчинах как добытчиках до сих пор сильны. Даже находясь в длительных отношениях, представители мужского пола в 63% берут на себя расходы, касающиеся совместного досуга, в том числе и сезонного отдыха.

Диссонанс среди стран

Студенты Калифорнийского университета выяснили: большинство американок давно перешли на систему раздельного бюджета и предпочитают не обременять своих мужчин дополнительными затратами. В то же время зарубежная культура трактует вопрос денег иначе, чем российские традиции. Исследования российских психологов показывают, несмотря на высокий процент пар, которые делят свой расход на отдых пополам, в нашей стране по-прежнему много мужчин, готовых взять все финансовые вопросы на себя.

Должен или нет

«Никто никому ничего не должен. Правильная позиция любого адекватного и психически стабильного человека — стремиться к самоутверждению и внутренней независимости. Это никак не связано с феминистическими движениями или нововведениями в современном обществе, такое отношение берет свое начало еще в древние времена, когда семьи создавались совместными усилиями как в финансовом, так и в психологическом плане. Односторонние отношения — это начало конца.», — утверждает мед.психолог, Вероника Степанова.