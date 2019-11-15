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4 загадочных места на планете, где можно загадать желание и оно обязательно исполнится 

express-novosti.ru 6 часов назад
4 места на планете, где можно загадать желание
Фото: Express-novosti.ru
Многие задаются вопросом: «Как реализовать заветную мечту?». Об этом задумывались и наши предки, которые заметили, что желание легко и быстро исполняется, если его загадать в определенном месте. ИА «Экспресс-Новости» об особенных местах на планете, куда приходят, чтобы загадать желание.

Гора Светелка

Путь к горе Светелка лежит в Самарскую область, Шигонский район. Старики рассказывали, что с давних времен это место считалось волшебным и загадочным. И тем, кто его посещал, оно сулило удачу и исполнение желания. Не зря именитый князь Орлов возвел на чудодейственной горе стеклянную башню. Наверное, он там загадывал свои желания.
Увы, но от этой постройки ничего не осталось. Сегодня на том месте стоит непонятная ржавая беседка.
Местные жители рассказывают, чтобы задуманное исполнилось, нужно собрать 5 не поцарапанных и без сколов камней, и, поднявшись на гору, раскидать на все пять сторон, при этом приговаривать — на удачу, на любовь, на здоровье, на счастье, на исполнение задуманного желания. Если камушек ровно покатился, значит мечта будет реализована.

Статуя Чижик-Пыжик

Отправляемся для загадывания желания в Санкт-Петербург. Именно в «Российской Венеции» находится «Чижик-Пыжик». К статуе этой интересной птички приходит масса народа с надеждой на то, что их мечта будет исполнена. Но для этого нужно ну очень постараться. Задача «желающего» состоит в том, чтобы кинуть монетку до «Чижика-Пыжика» и она осталась лежать на скульптуре, а не упала на землю. Так что придется заранее потренироваться в своей меткости.

Источники острова Родос в Греции

В Греции есть такой город Линдос: он расположен на острове Родос. Одна из его достопримечательностей, привлекающая туристов — заповедник «7 источников». Уже само число говорит о сверхъестественном.
На самом деле, это природное явление уникально. Только представьте, из земли одночасно бьют семь струй воды! Они впадают в ручей, который протекает по туннелю, протяженностью около 200 метров.
Ходит поверье, что если человек сможет пройти от начала и до конца ручья (заметьте, по темному, что просто глаз выколи, туннелю) то сто процентов, что его мечта превратится в реальность.
Кстати, в конце пути счастливчика ждет райское место по своей красоте — это озеро лазурного цвета, вокруг которого ходит множество павлинов.

Пещера Дракона (Чикмент, Казахстан)

Пещера Дракона — это удивительное, пронизывающее до костей своей загадочностью, место расположено в Казахстане. Его высота просто гигантская, двадцать метров! Местные называют пещеру «Ак-мечеть».
Чтобы попросить о своем желании, по легенде, человек должен стать в центре пещеры и сосредоточиться на задуманном, закрыв глаза.
Если в это время на него упадет сверху капля воды, значит, так тому и быть. Если боитесь заходить внутрь пещеры, можно поступить по-другому: у самого входа сложить башенку из камушков.
Интересно, но по преданиям предков даже любой колодец считается волшебным местом, исполняющим желания. Главное, чтобы и сам человек двигался к своей цели! Как известно, под лежачий камень вода не течет.
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