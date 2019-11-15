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Авиакомпаниям предложили ввести единые нормы перевозки животных 

Рамблер 3 часа назад
Общероссийское объединение пассажиров предложило изменить пункт 143 главы 11 ФАП «Особенности перевозки некоторых категорий багажа».
По мнению пассажиров, необходимо разрешить провозить на борту самолета питомцев в переноске, вес которых не будет превышать восьми килограммов, а сумма длины, ширины и высоты животного не будет больше 115 см.
В обращении объединения подчеркивается, что благодаря нововведению авиакомпании смогут самостоятельно увеличивать габариты и использовать их как конкурентное преимущество. При этом владельцы животных должны будут вносить дополнительную плату за перевес.
По словам главы ООП Ильи Зотова, единые правила, приемлемые и для перевозчиков, и для клиентов, позволят пассажирам не тратить время на изучение правил каждой авиакомпании в отдельности.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как роскошно отдыхают звездные питомцы. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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