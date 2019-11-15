Авиакомпаниям предложили ввести единые нормы перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров предложило изменить пункт 143 главы 11 ФАП «Особенности перевозки некоторых категорий багажа».

По мнению пассажиров, необходимо разрешить провозить на борту самолета питомцев в переноске, вес которых не будет превышать восьми килограммов, а сумма длины, ширины и высоты животного не будет больше 115 см.

В обращении объединения подчеркивается, что благодаря нововведению авиакомпании смогут самостоятельно увеличивать габариты и использовать их как конкурентное преимущество. При этом владельцы животных должны будут вносить дополнительную плату за перевес.

По словам главы ООП Ильи Зотова, единые правила, приемлемые и для перевозчиков, и для клиентов, позволят пассажирам не тратить время на изучение правил каждой авиакомпании в отдельности.