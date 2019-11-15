Поезда в Крым начнут ходить из новых городов

Глава компании "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов заявил, что в 2020 году в Крым начнут ходить поезда не только из Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам эксперта, в предстоящем сезоне на курорт можно будет добраться из Кисловодска, Краснодара, Екатеринбурга и Мурманска. Помимо этого появятся новые маршруты из двух столиц, но уже не в Симферополь, а в другие города полуострова.

Ганов также подчеркнул, что для осуществления задуманных планов компании потребуется привлечь дополнительный подвижный состав.