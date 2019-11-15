Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Новости путешествий
Самые любимые туристические деревни в Турции
Самые любимые туристические деревни в Турции
Новости путешествий
Как развлекаются стюардессы в самолетах
Как развлекаются стюардессы в самолетах
Новости путешествий
Акула оторвала у дайвера кусок руки
Акула оторвала у дайвера кусок руки
Новости путешествий

Поезда в Крым начнут ходить из новых городов 

Рамблер 1 час назад
Глава компании "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов заявил, что в 2020 году в Крым начнут ходить поезда не только из Москвы и Санкт-Петербурга.
По словам эксперта, в предстоящем сезоне на курорт можно будет добраться из Кисловодска, Краснодара, Екатеринбурга и Мурманска. Помимо этого появятся новые маршруты из двух столиц, но уже не в Симферополь, а в другие города полуострова.
Ганов также подчеркнул, что для осуществления задуманных планов компании потребуется привлечь дополнительный подвижный состав.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщил об открытии продажи билетов на поезда в Крым. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , Видео , Александр Ганов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево 4
Самые любимые туристические деревни в Турции
Самые любимые туристические деревни в Турции 1
Как развлекаются стюардессы в самолетах
Как развлекаются стюардессы в самолетах 74
Акула оторвала у дайвера кусок руки
Акула оторвала у дайвера кусок руки 1
Орал, выпил — в тюрьму? Как наказывают туристов-дебоширов
Орал, выпил — в тюрьму? Как наказывают туристов-дебоширов 1
Видео
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
00:21
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Новости путешествий
Авиакомпания слила личные данные пассажиров в Сеть
00:27
Авиакомпания слила личные данные пассажиров в Сеть
Новости путешествий
Что нельзя делать в Тунисе
00:34
Что нельзя делать в Тунисе
Новости путешествий
Венеция вновь ушла под воду
00:28
Венеция вновь ушла под воду
Новости путешествий
Прогнозы о конце Венеции становятся реальностью
00:31
Прогнозы о конце Венеции становятся реальностью
Новости путешествий
Открывается продажа билетов на поезда в Крым
01:55
Открывается продажа билетов на поезда в Крым
Новости путешествий
Как отменить бронь авиабилета и не платить штраф
01:30
Как отменить бронь авиабилета и не платить штраф
Новости путешествий
Покупатели остались в уходящем под воду ТЦ
00:18
Покупатели остались в уходящем под воду ТЦ
Новости путешествий
Россияне рассказали, зачем отправляются за границу
01:37
Россияне рассказали, зачем отправляются за границу
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение