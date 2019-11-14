Самые любимые туристические деревни в Турции

Местность известна благодаря парашютному спорту и прекрасным видам на озеро Эгирдыр, передают СМИ.

Второе место заняла деревня Голяьзы в провинции Бурса, которая в древности была столицей королевства Аполлона. На третьей строчке находится посёлок Килитбыхыр в Чанаккале. Он славится чистым воздухом и незабываемыми видами на Дарданеллы. Четвёртой в списке значится деревня Чыралы в Анталье, расположенная у подножия горы Олимпос. Этот населённый пункт привлекает туристов апельсиновыми рощами. Замыкает рейтинг древнегреческая деревня Шириндже в провинции Измир. Сюда приезжают главным образом полюбоваться необычной архитектурой и насладиться местной кухней.