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Самые любимые туристические деревни в Турции 

Большая Азия + ещё 1 2 часа назад
Самые любимые туристические деревни в Турции
Фото: Большая Азия
Местность известна благодаря парашютному спорту и прекрасным видам на озеро Эгирдыр, передают СМИ.
Второе место заняла деревня Голяьзы в провинции Бурса, которая в древности была столицей королевства Аполлона. На третьей строчке находится посёлок Килитбыхыр в Чанаккале. Он славится чистым воздухом и незабываемыми видами на Дарданеллы. Четвёртой в списке значится деревня Чыралы в Анталье, расположенная у подножия горы Олимпос. Этот населённый пункт привлекает туристов апельсиновыми рощами. Замыкает рейтинг древнегреческая деревня Шириндже в провинции Измир. Сюда приезжают главным образом полюбоваться необычной архитектурой и насладиться местной кухней.
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