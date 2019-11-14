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Самые короткие пассажирские авиаперелеты 

Рамблер 1 час назад
Самые короткие пассажирские авиаперелеты
Фото: depositphotos.com
У большинства людей самолет ассоциируется с долгими перелетами, за которые они успевают переделать кучу дел или просто хорошо выспаться. «Рамблер» расскажет о самых коротких пассажирских авиаперелетах.

Уэстрей — Папа Уэстрей, Шотландия

57 секунд

Это самый короткий коммерческий рейс в мире проходит между двумя шотландскими островами Уэстрей и Папа Уэстрей. Расстояние между этими двумя точками составляет 2,7 км. На этом самолете летают местные жители, чаще студенты и учителя из Уэстрея, потому что на территории Папы Уэстрея более 60 археологических памятников и раскопок. Бортом управляет один человек, а в пассажирском салоне всего восемь мест.

Киншаса — Браззавиль

30 минут

Рейс соединяет столицу Демократической Республики Конго (Киншасу) и столицу Республики Конго (Браззавиль). Протяженность маршрута составляет 26 км. В неделю выполняется шесть рейсов. Быстрее всего добраться из одной точки в другую можно на катере примерно за 15 минут.

Москва — Калуга

40 минут

Самым коротким рейсом в России считается именно из Москвы в Калугу. Рейс производится из московского аэропорта Внуково, полет занимает около 40 минут. Протяженность маршрута составляет 129 км.
В мире существует много коротких рейсов, которые соединяют глухие деревушки. И обычно они недоступных в глобальных системах бронирования. Один из таких рейсов между деревнями Кегата и Апово в Западном Папуа (Индонезия). Перелет составляет около 73 секунд.
Видео дня. Покупатели остались в уходящем под воду ТЦ
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий , Международный аэропорт Внуково
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