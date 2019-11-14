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Туристы рассказали, какие предметы забывают в отелях чаще всего 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
Стало ясно, что туристы забывают в отелях чаще всего
Фото: РИА Недвижимость
Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, какие вещи они забывают в отелях чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что почти половина из них (42%) хотя бы раз теряли что-то в гостинице. Три четверти (77%) — так и не получили вещи обратно.
Чаще всего туристы оставляют в номерах одежду: этот ответ выбрали 43% опрошенных. Каждый пятый (21,4%) возвращался домой без техники. О потере украшений и средств личной гигиены рассказали по 14,3% респондентов. 7% путешественников возвращаются домой без купленных в другой стране сувениров.
Эксперты говорят, что обнаружив потерю, туристу нужно позвонить или написать в гостиницу, подробно описать вещь, назвать даты проживания, номер бронирования, фамилию гостей. Если утерян ценный предмет, портье может попросить клиента подтвердить личность, прислав фото паспорта.
В небольших отелях забытые вещи находятся у администратора, в крупных — за них отвечает хозяйственный отдел. В зависимости от политики гостиницы, забытые предметы хранят от нескольких недель до полугода. Продукты питания горничные выбрасывают сразу.
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