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8 вещей, которые пригодятся в автобусном путешествии 

SM News 6 часов назад
Вещи, которые очень нужны в автобусном путешествии
Фото: SM News
Собираться в путешествие всегда приятно, но хлопотно. Нужно учесть все сценарии развития событий и взять все необходимое. У каждого вида транспорта есть свои особенности. Но сегодня мы расскажем лишь об одном.
Автобусные путешествия хороши, но придутся не каждому по душе. Особенно если вам предстоит долгий путь. Но даже такие поездки можно сделать комфортными. Что взять с собой, чтобы поездка удалась? Подробности чуть ниже.

Вещи потеплее.

Если вам предстоит путешествие зимой, то этот пункт будет особенно актуальным. Возьмите с собой теплые кофты и носки. Поверьте, они вам пригодятся.

Вода — всему голова.

Вода в дороге всегда необходима. Если не особо любите воду, то купите сок или лимонад. Если не доверяете придорожным кафе, то не ленитесь собрать себе термос с горячим напитком (кофе или чай).

Перекус.

Не забудьте позаботиться о своих перекусах. В дорогу лучше брать с собой что-то легкое. Это могут быть фрукты, фруктовые или протеиновые батончики, орехи. Они не займут много места в вашей сумке и не доставят дискомфорта окружающим людям. Не очень приятно ощущать ароматы пирогов с луком во всем салоне.

Салфетки.

Возьмите с собой этот важный атрибут. Он выручит вас в любой ситуации.

Дополнительный аккумулятор.

Незаменимая вещь в наше время. Аккумулятор выручит вас, когда батарейка на телефоне или планшете будет на «нуле». Кстати, не забудьте скачать себе фильмы и сериалы. Они скрасят вам дорогу. Ведь книги читать в автобусе не совсем удобно.

Приспособления для сна.

Если вам предстоит ночной переезд, то позаботьтесь о хорошем сне. На утро вы не будете выглядеть разбитым и сможете насладиться видами города. Можно взять с собой дорожную подушку и маску для сна. Если есть беруши, то обязательно сложите в свою сумку. Помните, что сон — это залог хорошего настроения.

Антисептическое средство.

Автобусы часто останавливаются у придорожных кафе. В общественных туалетах не всегда бывает мыло. Имейте свое.

Таблетки и средства от простуды.

Важно иметь с собой дорожную аптечку. В ней могут быть средства от головной боли, укачивания или несварения. Они помогут лишить проблему, хотя бы до пункта назначения.
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