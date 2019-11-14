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Российские туристы не отменяют туры в Венецию из-за наводнения 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Русские туристы не отменяют туры в тонущую Венецию
Фото: Wikipedia.org
Туристы из России не отменяют туры в Венецию, несмотря на наводнение и затопление площади Сан-Марко. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«В Венеции продолжается наводнение, затоплено одно из самых популярных туристических мест города — площадь Сан-Марко. По данным туроператоров, все туристы информированы и находятся в безопасности. Аннуляций туров на момент вечера среды, 13 ноября, не было», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в Венеции происходит одно из крупнейших в истории города наводнений. Вечером 12 ноября вода в городе поднялась на высоту 187 см — это второй исторический рекорд для города. Рекордная высота была зафиксирована в 1966 г., когда вода поднялась на 194 см.
«В СМИ сообщают о двоих пострадавших. Оба — жители острова Пеллегрина. Подтоплена площадь Сан-Марко. В базилике Святого Марка затопило крипту, а первый этаж оказался на 1 м под водой. Как сообщают туроператоры, несмотря на более значительные, чем обычно, масштабы, «высокая вода» — не редкость для этого времени года в Венеции. Из-за «высокой воды» осмотр достопримечательностей затруднен. Туристы покупают высокие сапоги для посадки на катер, а в центральной Венеции положены мостки, и группы передвигаются по ним», — добавили в пресс-службе.
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